POVRATAK SA PORODILJSKOG I PITANJE O VISINI PLATE: Šta je će biti sa zaradom zaposlene, ako su kolege dobile povišicu?
POVRATAK sa porodiljskog odsustva često pokreće pitanje o visini plate, naročito ukoliko su kolege u međuvremenu dobile povišicu. Prema rečima advokata Bogdana Đokića, odgovor zavisi od razloga povećanja zarada i pravilnika kod konkretnog poslodavca.
Ukoliko su opštim aktima izmenjeni iznosi za određeno radno mesto, novi iznos mora važiti i za ženu koja se vraća sa posla, jer sama činjenica korišćenja porodiljskog odsustva ne sme biti opravdanje za nižu osnovnu zaradu.
Zakon o radu garantuje jednaku zaradu za isti rad ili rad iste vrednosti, pri čemu se vrednuju stepen obrazovanja, znanje, odgovornost i radni doprinos. Izostavljanje zaposlene iz opšte povišice samo zato što je bila odsutna može predstavljati povredu prava i oblik diskriminacije, što je zabranjeno i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.
Ipak, treba praviti razliku između osnovne plate i primanja koja zavise od individualnog radnog učinka ili bonusa, jer različiti radni rezultati mogu legitimno usloviti različite iznose nagrada.
Ukoliko utvrdi da prima manju osnovnu zaradu bez opravdanog razloga, zaposlena najpre treba da prikupi dokumentaciju i obrati se poslodavcu.
Ako se nepravilnost ne otkloni, pravnu zaštitu može potražiti preko Inspekcije rada, podnošenjem pritužbe Povereniku za zaštitu ravnopravnosti ili pokretanjem sudskog postupka radi ostvarivanja prava i naknade štete.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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