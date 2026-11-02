OVO SU CENE NAFTE DANAS: Tržišta čekaju izbore za Kongres u SAD

EVROPSKI berzanski indeksi su danas u uglavnom u padu, cena nafte Brent se kreće oko 109 dolara po barelu, dok tržišta procenjuju gubitke u američkom tehnološkom sektoru i njihov uticaj na evropske kompanije i istovremeno čekuju izbore za Kongres u Sjedinjenim Američkim Državama koji bi mogli da utiču na politiku Vašingtona prema Teheranu i globalna kretanja cena energenata.

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Cena nafte Brent je u 9.30 sati pala za 3,51 odsto na 109,218 dolara po barelu, a lake američke nafte WTI za 3,77 odsto na 100,219 dolara.

Prema izveštaju Aksiosa, američki predsednik Donald Tramp rekao je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu da želi da posveti više vremena diplomatskim naporima pre eventualnog nastavka vojnih udara na Iran.

U analizi Rojtersa se ističe da je rat na Bliskom istoku postao pitanje životnog standarda američkih građana, jer je povećao troškove goriva i doprineo rastu cena, što će uticati i na birače pred međuizbore 3. novembra.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 104,095 evra za megavat-sat, odnosno oko 1.093 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Cena gasa u Evropi je na najvišem nivou za skoro četiri godine, odnosno od decembra 2022.

Rekordna cena prirodnog gasa na evropskoj berzi TTF iznosila je oko 345 evra po MWh i zabeležena je 7. marta 2022. godine, neposredno nakon početka rata u Ukrajini.

Prema podacima sa berzi, nemački indeks DAX pao je za 0,21 odsto, francuski CAC 40 za 0,13 odsto, britanski FTSE 100 za 0,19 odsto, moskovski MOEX za 0,75 odsto, dok je italijanski FTSE MIB porastao za 0,13 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,12021 dolar.

Cena zlata je porasla na 3.894,15 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 6,0234 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak pao za 1,09 odsto na 51.770,31 poen, S&P 500 za 1,82 odsto na 7.580,07 poena, a kompozitni Nasdak za 2,86 odsto na 25.437,00 poena.

Američki tehnološki sektor pretrpeo je veliki pad, pošto investitore zabrinjavaju ogromna ulaganja kompanija u veštačku inteligenciju i pitanje da li će ona doneti očekivane prihode i profit, preneli su mediji.

(Tanjug)

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