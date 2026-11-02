NEMAČKA UVODI NOVA PRAVILA NA PUMPAMA: Poznato koliko dugo bi trajalo ograničenje cena goriva
NEMAČKA ministarka privrede Katerina Rajhe pripremila je prvi predlog zakona o ograničavanju cena benzina i dizela, prema kojem bi ova mera mogla da se aktivira samo pod određenim uslovima i da traje najduže tri meseca.
Prema nacrtu zakona, ograničenje cena bilo bi moguće ako bi cene goriva u Nemačkoj tokom tri uzastopne nedelje rasle znatno brže od proseka u Evropskoj uniji, prenosi "Špigel".
Primena mere mogla bi da bude obustavljena ukoliko bi postojala opasnost po sigurnost snabdevanja. Cilj predloga je da se ograniče izuzetno velika poskupljenja benzina i dizela koja značajno premašuju kretanje cena u ostatku Evrope, uz očuvanje redovnog snabdevanja gorivom.
Čelnici vladajuće koalicije CDU/CSU i SPD dogovorili su se sredinom septembra da razgovaraju sa naftnom industrijom o uvođenju ograničenja cena goriva, po uzoru na Luksemburg ili Belgiju, najkasnije do 1. januara 2027. godine.
Nemačka je prethodno privremeno smanjila poreze na benzin i dizel za 16,7 centi po litru, za period od 1. oktobra do kraja decembra, preneo je Viršaftsvohe.
Prosečan automobil u Nemačkoj prelazi oko 900 kilometara mesečno.
Ako se uzme u obzir potrošnja od sedam do osam litara na 100 kilometara, prosečan vozač automobila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem mogao bi tokom tri meseca da uštedi oko 32 do 36 evra.
Nemačka vlada očekuje da će zbog smanjenja poreza prihodi državne kase biti smanjeni za oko 2,485 milijardi evra.
(Tanjug)
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