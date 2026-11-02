Bivši trener Zvezde na udaru: Zarađivao je kod nas godinama za hleb, a sada...
Tenzije na relaciji bivših igrača Intera
Nekadašnji trener Crvene zvezde, Valter Zenga, ponovo je u centru fudbalske pažnje, i to zbog sukoba sa Kristijanom Kivuom, šefom stručnog štaba Intera. Legendarni italijanski golman učestalo kritikuje rad rumunskog stručnjaka, a nekadašnji reprezentativac Rumunije Adrijan Mutu smatra da iza svega postoji i lično nezadovoljstvo.
Zenga je dobro poznato ime navijačima Crvene zvezde. Italijan je predvodio crveno-bele u sezoni 2005/06. i za samo godinu dana ostavio veliki trag na Marakani. Sa beogradskim klubom osvojio je duplu krunu, prvenstvo i Kup tadašnje Srbije i Crne Gore, a ujedno je postao prvi strani trener u istoriji kluba.
Ipak, njegova priča sa Interom nikada nije dobila nastavak kakav je priželjkivao. Upravo u tome Adrijan Mutu vidi jedan od razloga zbog kojih Zenga toliko često kritikuje Kivua.
- Zenga je ovde kod nas godinama zarađivao za hleb, a sada je počeo da govori. Mi smo o njemu pričali sa poštovanjem. Zenga nikada nije imao priliku da trenira Inter, a sada kroz intervjue pokušava da ospori Kivua. Kod njega postoji frustracija. Nikada nije trenirao Inter, iako je tamo bio legenda – rekao je Mutu za „Fanatik“.
Zenga je tokom igračke karijere čak 11 sezona proveo u Interu i ostao jedna od najvećih golmanskih legendi milanskog kluba. Kao trener, međutim, nikada nije dobio priliku da sedne na klupu „neroazura“.
Prema pisanju medija, njegovo ime razmatrano je 2010. i 2012. godine, ali je Inter tada izabrao Leonarda, odnosno Andreu Stramaćonija.
Zanimljivo je da je Zenga i sam svojevremeno govorio o odlasku iz Crvene zvezde, priznajući da je napravio grešku kada je posle osvajanja duple krune prihvatio finansijski unosniju ponudu iz inostranstva.
- Crvena zvezda mi je i dalje u srcu. To je bilo veliko iskustvo u mom životu. Napravio sam veliku grešku i još žalim zbog toga. Išao sam za novcem. Morao sam da ostanem još barem jednu sezonu – govorio je svojevremeno Italijan.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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