Ekonomija

KRIZA STEŽE OBRUČ: Evropska zemlja razmatra ograničenje brzine na auto-putevima zbog nestašice goriva

В.Н.

02. 11. 2026. u 13:41

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ŠVAJCARSKA razmatra mogućnost smanjenja maksimalne brzine na auto-putevima sa 120 na svega 80 km/h, a razlog je sve neizvesnije snabdevanje gorivom.

КРИЗА СТЕЖЕ ОБРУЧ: Европска земља разматра ограничење брзине на ауто-путевима због несташице горива

Foto: AP Photo/Jae C. Hong

Iako zvuči kao drastična odluka, vlasti ovu meru za sada razmatraju isključivo kao odgovor na moguću ozbiljnu nestašicu benzina i dizela.

Kako prenosi švajcarski javni servis SRF, Savezna kancelarija za ekonomsko snabdevanje već ispituje mogućnost privremenog ograničenja brzine, koje bi trebalo da smanji potrošnju goriva u slučaju produbljivanja krize.

Problem je nastao zbog kombinacije sukoba na Bliskom istoku i otežanog transporta naftnih derivata. Nizak vodostaj Rajne ozbiljno je ograničio rečni saobraćaj, kojim Švajcarska inače dobija značajne količine goriva, dok su dodatne poteškoće zabeležene i u drugim transportnim pravcima.

Zbog toga su švajcarske vlasti već počele povremeno da koriste obavezne rezerve goriva. Ipak, ograničenje od 80 km/h bilo bi uvedeno tek ako se potroši značajan deo rezervi, a dobrovoljna štednja ne donese rezultate.

Logika ove mere je jednostavna. Pri većim brzinama raste otpor vazduha, a samim tim i potrošnja goriva. Smanjenjem brzine sa 120 na 80 km/h automobili bi trošili manje benzina i dizela, što bi na nivou države moglo da pomogne u očuvanju zaliha.

Švajcarske vlasti naglašavaju da je snabdevanje trenutno otežano, ali da još nema dramatične nestašice. Na auto-putevima zato i dalje važi ograničenje od 120 km/h, dok će eventualno uvođenje strožih pravila zavisiti od daljeg razvoja energetske situacije.

(Telegraf.rs)

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