KRIZA STEŽE OBRUČ: Evropska zemlja razmatra ograničenje brzine na auto-putevima zbog nestašice goriva
ŠVAJCARSKA razmatra mogućnost smanjenja maksimalne brzine na auto-putevima sa 120 na svega 80 km/h, a razlog je sve neizvesnije snabdevanje gorivom.
Iako zvuči kao drastična odluka, vlasti ovu meru za sada razmatraju isključivo kao odgovor na moguću ozbiljnu nestašicu benzina i dizela.
Kako prenosi švajcarski javni servis SRF, Savezna kancelarija za ekonomsko snabdevanje već ispituje mogućnost privremenog ograničenja brzine, koje bi trebalo da smanji potrošnju goriva u slučaju produbljivanja krize.
Problem je nastao zbog kombinacije sukoba na Bliskom istoku i otežanog transporta naftnih derivata. Nizak vodostaj Rajne ozbiljno je ograničio rečni saobraćaj, kojim Švajcarska inače dobija značajne količine goriva, dok su dodatne poteškoće zabeležene i u drugim transportnim pravcima.
Zbog toga su švajcarske vlasti već počele povremeno da koriste obavezne rezerve goriva. Ipak, ograničenje od 80 km/h bilo bi uvedeno tek ako se potroši značajan deo rezervi, a dobrovoljna štednja ne donese rezultate.
Logika ove mere je jednostavna. Pri većim brzinama raste otpor vazduha, a samim tim i potrošnja goriva. Smanjenjem brzine sa 120 na 80 km/h automobili bi trošili manje benzina i dizela, što bi na nivou države moglo da pomogne u očuvanju zaliha.
Švajcarske vlasti naglašavaju da je snabdevanje trenutno otežano, ali da još nema dramatične nestašice. Na auto-putevima zato i dalje važi ograničenje od 120 km/h, dok će eventualno uvođenje strožih pravila zavisiti od daljeg razvoja energetske situacije.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
ŠVAJCARSKA U PLAMENU: Stravične scene sa ulica, barikade zapaljeni automobili
01. 11. 2026. u 10:56
NOVA EKSPLOZIJA ZBOG EPSTINOVIH DOSIJEA: Bivša mis švajcarske optužila Trampa za silovanje
27. 10. 2026. u 09:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)