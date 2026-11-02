Ekonomija

KUPCI STANOVA BI MOGLI DA ODAHNU: Velike promene na tržištu nekretnina u Srbiji

В. Н.

02. 11. 2026. u 11:22

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KUPOVINA stana u Srbiji donosi brojne izazove zbog čega je najavljeno uvođenje jedinstvene baze oglasa koja bi trebalo da reši problem velikog broja duplikata i netačnih podataka na portalima već do proleća.

КУПЦИ СТАНОВА БИ МОГЛИ ДА ОДАХНУ: Велике промене на тржишту некретнина у Србији

Foto: Elena Blokhina / Alamy / Profimedia

Stručnjak za nekretnine Milić Đoković upozorava da se prodavci često vode nerealnim željama pa tako stanove čija je tržišna vrednost 300.000 evra oglašavaju za čak 400.000 evra, dok je normalan prostor za pregovore tri do pet odsto kada je cena realno postavljena.

Kupcima se savetuje oprez i provera legalnosti agencija u Registru posrednika Ministarstva trgovine, kao i angažovanje stručnjaka poput advokata i procenitelja.

U budućnosti se do 2030. godine očekuje i šira primena energetskih pasoša koji će direktno uticati na vrednost nekretnina, dok bi tržište trebalo da se uravnoteži uz veću gradnju pristupačnijih stanova u rasponu od 2.000 do 4.000 evra po kvadratu namenjenih građanima sa prosečnim primanjima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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