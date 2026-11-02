Legenda Partizana poručuje: Treba da ih bude sramota, moraju odmah da odu! Naš kandidat za predsednika je...

Još jedan u nizu bivših asova koji je stao uz Golca

Foto: Youtube/Mojih TOP 11 sa Nebojšom Petrovićem

Partizan prolazi kroz verovatno najteže trenutke u svojoj bogatoj istoriji. Pozicija u donjem delu tabele, evidentna opasnost od borbe za opstanak i opšte nezadovoljstvo navijača upalili su sve crvene alarme u Humskoj.

Nakon što je nedavno Vladimir Stojković javno zatražio odlazak trenutne garniture, sada se oglasio još jedan bivši as i član inicijative „Apel za spas Partizana“ – Goran Bogdanović.

U razgovoru za „Žurnal“, Bogdanović nije birao reči kada je u pitanju rad trenutnih rukovodilaca, istakavši da je nedopustivo to što niko ne pomišlja na ostavku.

– Sve me ovo kao partizanovca boli. Iz nedelje u nedelju smo razočarani kako radi rukovodstvo. Da su se ovi rezultati dešavali u nekom znatno manjem klubu, uprava bi podnela ostavke posle dva uzastopna poraza. Borimo se za opstanak u Superligi, a niko ne pomišlja da napusti klub, već sadašnji čelnici imaju ideju kako da vode Partizan i u 2027. godini! Trebalo bi da ih bude sramota – bez ustručavanja poručuje Bogdanović.

Nekadašnji vezista crno-belih upozorava da je situacija alarmantna i da su prioriteti potpuno pomešani:

– To nas boli i ljuti, moraju da odu što pre, a ne da razmišljaju kako će sledeće godine otvarati internat za decu. Nije im u fokusu borba za opstanak, a pitanje je da li će biti uspešna. Svi znamo koliko je plej-aut izazovan. Da ne bismo došli u tu situaciju, sadašnji čelnici moraju pod hitno da se pokupe i daju prostor ljudima koji žele da pomognu i izvuku Partizan iz krize kakva se nije desila u istoriji.

Svađe u vreme Predraga Mijatovića

Bogdanović je otkrio i šta najviše zamera ljudima koji trenutno vode giganta iz Humske. Kao ključne greške navodi interne sukobe i neodgovornu transfer politiku.

– Zameram svađu dok je tu bio Predrag Mijatović. Sramota je da su se oni između sebe raspravljali, jer čim ima svađe u kući, to ne vodi nigde. Ne sviđa mi se ni što su jako brzo rasprodali igrače letos, pravdavajući to nedostatkom novca za evropsku licencu. Da nije bilo tih razmirica, sve bi bilo mnogo bolje. Ljudi koji znaju i vole Partizan sve bi uradili drugačije.

Ipak, najvažnija poruka opozicije i „Apela za spas Partizana“ jeste da imaju spremno rešenje za funkciju prvog čoveka kluba. To je legendarni fudbaler i trener – Ivan Golac.

– Moramo da budemo jedinstveni i stanemo iza svog kandidata. Imamo favorita, to je Ivan Golac. Dobro poznato ime, ne samo kod nas već i u Engleskoj i čitavoj Evropi. Želimo njega na funkciji predsednika. Ubeđen sam da on to može, bio mi je trener i znam kakav odnos ima. Golac može situaciju da izmeni iz korena, da Partizan opet osvaja titule i igra u Evropi – najavio je Bogdanović i poslao jasnu poruku vrhušci kluba:

– Videćemo hoće li biti izbora. Bez obzira na to da li će oni zakazati Skupštinu ili ne, mi moramo uraditi sve da se ona održi i da idemo na pošteno glasanje. Ko bude bolji, neka pobedi i vodi Partizan. Uz Golca, tu smo svi mi – Vladimir Stojković, Boban Krčmarević, Dejan Marković i ostali.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.