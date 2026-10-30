MOL dobio odobrenje OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini udela u NIS

Mađarska naftna kompanija MOL dobila je danas odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 11. decembra.

Taneček David / ČTK / Profimedia

"MOL je danas dobio zvaničnu licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, kojom mu se odobrava nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) do 11. decembra 2026. godine", saopšteno je iz ove kompanije.

MOL već mesecima pregovara o preuzimanju ruskog većinskog udela u NIS-u. Gazprom njeft je najveći pojedinačni vlasnik srpske naftne kompanije, sa oko 56,15 odsto akcija.

Za završetak transakcije potrebno je postići konačan dogovor o kupoprodaji, ali i dobiti potrebna regulatorna odobrenja. Srbija i MOL su u junu potpisali sporazum o budućem upravljanju NIS-om, koji bi stupio na snagu ukoliko MOL postane većinski vlasnik kompanije.

Prema tom sporazumu, Srbija bi kupila dodatnih pet odsto akcija NIS-a, dok je predviđeno i da Rafinerija nafte u Pančevu najmanje narednih deset godina radi kapacitetom koji je imala u periodu pre uvođenja američkih sankcija.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.