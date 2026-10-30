Ekonomija

MOL dobio odobrenje OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini udela u NIS

Блиц

30. 10. 2026. u 23:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Mađarska naftna kompanija MOL dobila je danas odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 11. decembra.

МОЛ добио одобрење ОФАК-а за наставак преговора о куповини удела у НИС

Taneček David / ČTK / Profimedia

"MOL je danas dobio zvaničnu licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, kojom mu se odobrava nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) do 11. decembra 2026. godine", saopšteno je iz ove kompanije.

MOL već mesecima pregovara o preuzimanju ruskog većinskog udela u NIS-u. Gazprom njeft je najveći pojedinačni vlasnik srpske naftne kompanije, sa oko 56,15 odsto akcija.

Za završetak transakcije potrebno je postići konačan dogovor o kupoprodaji, ali i dobiti potrebna regulatorna odobrenja. Srbija i MOL su u junu potpisali sporazum o budućem upravljanju NIS-om, koji bi stupio na snagu ukoliko MOL postane većinski vlasnik kompanije.

Prema tom sporazumu, Srbija bi kupila dodatnih pet odsto akcija NIS-a, dok je predviđeno i da Rafinerija nafte u Pančevu najmanje narednih deset godina radi kapacitetom koji je imala u periodu pre uvođenja američkih sankcija.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
MOL
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NIS OBJAVIO REZULTATE POSLOVANJA: Neto dobit 23,1 milijardu dinara, nastavljena ulaganja u razvoj
Ekonomija

0 0

NIS OBJAVIO REZULTATE POSLOVANJA: Neto dobit 23,1 milijardu dinara, nastavljena ulaganja u razvoj

NAFTNA industrija Srbije (NIS) objavila je danas da je, u cilju očuvanja stabilnosti domaćeg tržišta naftnih derivata i nesmetanog poslovanja, nastavila sa strogom finansijskom disciplinom i optimizacijom operativnih troškova na svim nivoima, ostvarivši u prvih devet meseci ove godine neto dobit od 23,1 milijardu dinara. Istovremeno, Rafinerija nafte Pančevo preradila je ukupno 2,6 miliona tona sirove nafte i poluproizvoda.

30. 10. 2026. u 16:03

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad