MOL dobio odobrenje OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini udela u NIS
Mađarska naftna kompanija MOL dobila je danas odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 11. decembra.
"MOL je danas dobio zvaničnu licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, kojom mu se odobrava nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) do 11. decembra 2026. godine", saopšteno je iz ove kompanije.
MOL već mesecima pregovara o preuzimanju ruskog većinskog udela u NIS-u. Gazprom njeft je najveći pojedinačni vlasnik srpske naftne kompanije, sa oko 56,15 odsto akcija.
Za završetak transakcije potrebno je postići konačan dogovor o kupoprodaji, ali i dobiti potrebna regulatorna odobrenja. Srbija i MOL su u junu potpisali sporazum o budućem upravljanju NIS-om, koji bi stupio na snagu ukoliko MOL postane većinski vlasnik kompanije.
Prema tom sporazumu, Srbija bi kupila dodatnih pet odsto akcija NIS-a, dok je predviđeno i da Rafinerija nafte u Pančevu najmanje narednih deset godina radi kapacitetom koji je imala u periodu pre uvođenja američkih sankcija.
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