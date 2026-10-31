NBS ODUZELA DOZVOLU ZA RAD ALTA BANCI: Ovo se menja za građane

IZVRŠNI odbor Narodne banke Srbije doneo je odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd, saopšteno je noćas iz NBS.

Foto: Z. Jovanović

Agencija za osiguranje depozita biće rešenjem suda imenovana za stečajnog upravnika, precizira se u saopštenju.

Izvršni odbor je, kako iz NBS navode, konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile kontrolne aktivnosti koje su bile usmerene na to da banka poveća nivo likvidnosti.

- Utvrđeno je da se u prethodnom periodu, finansijsko stanje banke znatno pogoršalo, te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja finansijskog stanja ili likvidnosti banke i s tim u vezi da su ugroženi interesi deponenata banke - piše u saopštenju NBS.

Imajući u vidu da su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad banke, NBS navodi da je u skladu sa Zakonom o bankama, donela navedenu odluku kako bi zaštitila interese deponenata i očuvala stabilnost finansijskog sistema.

Inače Alta banka je 100 odsto u vlasništvu Alta group doo Davora Macure.

Šta to znači za klijente?

Iz Narodne banke Srbije su saopštili da će Agencija za osiguranje depozita u roku od sedam radnih dana omogućiti isplate osiguranih iznosa i raspolaganja sredstvima deponentima u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita.

Svi deponenti, među kojima su fizička lica, preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica, zaštićeni su preko državne Agencije za osiguranje depozita, a sva sredstva do protivvrednosti od 50.000 evra po deponentu su sigurna.

Klijenti koji su na računima imali više od zakonom garantovanog limita od 50.000 evra, preostali deo svog novca moraće da potražuju iz stečajne mase banke, što je proces koji zavisi od ukupne preostale imovine Alta banke.

Klijenti Alta banke su poslednjih godina bile državne firme, koje su prebacile sve uplate računa na ovu banku.

Među njima su Elektroprivreda Srbije, Auto-moto savez Srbije i JKP "Parking servis" Beograd.

Zbog ove situacije, Elektroprivreda Srbije (EPS) izdala je hitno saopštenje korisnicima u vezi sa plaćanjem računa.

EPS je obavestio kupce na garantovanom snabdevanju sa područja Beograda da umesto starog računa vezanog za Alta banku, koriste novi tekući račun, 200-75409-96, za plaćanje električne energije i izmirenje eventualnih dugovanja iz prethodnog perioda.

(RT Balkan)

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