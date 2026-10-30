Politika

VUČIĆ O RTS: Promovisali su begunca sa crvene međunarodne poternice

Novosti online

30. 10. 2026. u 21:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije Aleksandar Vučić komentarisao je veliki skandal medijskog javnog servisa Republike Srbije.

ВУЧИЋ О РТС: Промовисали су бегунца са црвене међународне потернице

Foto: Z. Jovanović Mačak

 - Pozvali su lice koje je na crvenoj listi - Aleksandra Radića - crvena međunarodna poternica. RTS promovisalo begunca sa crvene međunarodne poternice - kazao je Vučić večeras za Informer TV.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIS objavio rezultate konkursa programa Zajednici zajedno za 2026. godinu

NIS objavio rezultate konkursa programa "Zajednici zajedno" za 2026. godinu