VUČIĆ O RTS: Promovisali su begunca sa crvene međunarodne poternice
LIDER opozicije Aleksandar Vučić komentarisao je veliki skandal medijskog javnog servisa Republike Srbije.
- Pozvali su lice koje je na crvenoj listi - Aleksandra Radića - crvena međunarodna poternica. RTS promovisalo begunca sa crvene međunarodne poternice - kazao je Vučić večeras za Informer TV.
Preporučujemo
POČELI SUKOBI: Studenti ljuti na one koji bi da prisvoje njihove uspehe
30. 10. 2026. u 19:35
POLICIJA UŠLA U PROSTORIJE NIŠ TV: Priveden sin vlasnika, u toku pretres stana
30. 10. 2026. u 18:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)