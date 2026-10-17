Košarka

Trener Bosne: Partizan je uvek veliki izazov

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 10. 2026. u 17:15

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Trener Bosne iz Sarajeva Dario Đerđa i Edin Atić govorili su o utakmici koja im predstoji sa Partizanom.

Тренер Босне: Партизан је увек велики изазов

FOTO: SC Derbi/Filip Roganović/ABA liga

Trener Bosne iz Sarajeva Dario Đerđa i Edin Atić govorili su o utakmici koja im predstoji sa Partizanom. 

Đerđa je u superlativu govorio o narednom rivalu. 

-Partizan je jako dobro selektovana ekipa koja na svakoj poziciji poseduje vrhunski kvalitet, što pokazuje ove sezone u Evroligi - poručio je trener Bosne.

Posebno je istakao polivalentnost igrača Partizana, što im omogućava taktičku fleksibilnost tokom utakmice.

-Nekoliko igrača može igrati mogu na više pozicija. Mi moramo ostati koncentrisani i igrati na najvišem nivou 40 minuta i otkloniti neke greške iz pređašnjih utakmica kako bi još poboljšali naš nivo igre i došli u šansu za dobar rezultat - istakao je Đerđa.

Slična očekivanja izneo je i košarkaš Bosne Edin Atić.

-Partizan je klub s velikom tradicijom, ogromnom bazom navijača i posebnim ambicijama. Igrati protiv takve ekipe uvek je veliki izazov i motivacija. Očekuje nas zahtevna utakmica u kojoj ćemo morati biti maksimalno fokusirani, igraćemo čvrsto i timski od prve do poslednje minute. Verujemo u sebe, u naš rad i u ono što možemo pokazati na terenu. Daćemo sve od sebe da odigramo kvalitetnu utakmicu i ostvarimo rezultat koji želimo - rekao je Atić.

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