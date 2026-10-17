Politika

NIKOLA PEJAKOVIĆ: Nazivali su me gnjidom, a ja sam ih pitao - šta ćete vi na drugoj strani, sa ljudima koji napadaju Crkvu?

В.Н.

17. 10. 2026. u 17:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OVOM izjavom zapušio je usta mnogima koji misle da su moralne gromade jer ne glasaju za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.

НИКОЛА ПЕЈАКОВИЋ: Називали су ме гњидом, а ја сам их питао - шта ћете ви на другој страни, са људима који нападају Цркву?

Foto: Zorana Mandić/ATA images

Proslavljeni srpski reditelj i glumac Nikola Pejaković govorio je u jednom podkastu o ceni koju je platio jer je javno podržao politiku Aleksandra Vučića.

Rekao je da su ga mnogi prozvali "prodanom dušom", "gnjidom" i mnogim drugim imenima.

Međutim, istakao je i da je istim tim ljudima koji su ga napadali postavio jednostavno pitanje - otkud oni na drugoj strani?

- Otkud ti na strani onih koji napadaju Crkvu, koji bi od crkava pravili disko klubove, koji bi odvajali Vojvodinu, koji pljuju svetog Vladiku Nikolaja... Otkud ti, bre, na toj strani? - rekao je Pejaković i dodao:

- Šta ti radiš u istom vozu i u istoj koloni sa čovekom koji bi da proganja, pljuje, tuče i da naša tela plivaju Savom.

Ovom izjavom zapušio je usta mnogima koji misle da su moralne gromade jer ne glasaju za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.

A sa druge strane, podržavaju osobe koje ne zaslužuju ni da im se pomene ime u javnom prostoru i koji su davali gnusne izjave i svakom prilikom pljuvali po srpskom narodu i državi.

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

STUDENTI IZ SRPSKE: Očekujemo odgovor studenata iz Srbije
Politika

0 1

STUDENTI IZ SRPSKE: Očekujemo odgovor studenata iz Srbije

UNIJA studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu saopštili su da očekuju jasno izjašnjavanje studentskih predstavnika i organizatora okupljanja u Srbiji o spornim porukama na njihovim skupovima u Novom Pazaru, kako bi se otklonile sumnje i sačuvalo međusobno povjerenje

17. 10. 2026. u 15:52

Politika
Tenis
Fudbal
Hrvati joj lupili ZABRANU na - 30 leta: Nada odbrusila Ne bih tamo otišla makar nemala hleba da jedem!

Hrvati joj lupili ZABRANU na - 30 leta: Nada odbrusila "Ne bih tamo otišla makar nemala hleba da jedem!"