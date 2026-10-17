NIKOLA PEJAKOVIĆ: Nazivali su me gnjidom, a ja sam ih pitao - šta ćete vi na drugoj strani, sa ljudima koji napadaju Crkvu?
OVOM izjavom zapušio je usta mnogima koji misle da su moralne gromade jer ne glasaju za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.
Proslavljeni srpski reditelj i glumac Nikola Pejaković govorio je u jednom podkastu o ceni koju je platio jer je javno podržao politiku Aleksandra Vučića.
Rekao je da su ga mnogi prozvali "prodanom dušom", "gnjidom" i mnogim drugim imenima.
Međutim, istakao je i da je istim tim ljudima koji su ga napadali postavio jednostavno pitanje - otkud oni na drugoj strani?
- Otkud ti na strani onih koji napadaju Crkvu, koji bi od crkava pravili disko klubove, koji bi odvajali Vojvodinu, koji pljuju svetog Vladiku Nikolaja... Otkud ti, bre, na toj strani? - rekao je Pejaković i dodao:
- Šta ti radiš u istom vozu i u istoj koloni sa čovekom koji bi da proganja, pljuje, tuče i da naša tela plivaju Savom.
Ovom izjavom zapušio je usta mnogima koji misle da su moralne gromade jer ne glasaju za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.
A sa druge strane, podržavaju osobe koje ne zaslužuju ni da im se pomene ime u javnom prostoru i koji su davali gnusne izjave i svakom prilikom pljuvali po srpskom narodu i državi.
(24sedam)
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