NIKOLA PEJAKOVIĆ: Nazivali su me gnjidom, a ja sam ih pitao - šta ćete vi na drugoj strani, sa ljudima koji napadaju Crkvu?

OVOM izjavom zapušio je usta mnogima koji misle da su moralne gromade jer ne glasaju za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.

Foto: Zorana Mandić/ATA images

Proslavljeni srpski reditelj i glumac Nikola Pejaković govorio je u jednom podkastu o ceni koju je platio jer je javno podržao politiku Aleksandra Vučića.

Rekao je da su ga mnogi prozvali "prodanom dušom", "gnjidom" i mnogim drugim imenima.

Međutim, istakao je i da je istim tim ljudima koji su ga napadali postavio jednostavno pitanje - otkud oni na drugoj strani?

- Otkud ti na strani onih koji napadaju Crkvu, koji bi od crkava pravili disko klubove, koji bi odvajali Vojvodinu, koji pljuju svetog Vladiku Nikolaja... Otkud ti, bre, na toj strani? - rekao je Pejaković i dodao:

- Šta ti radiš u istom vozu i u istoj koloni sa čovekom koji bi da proganja, pljuje, tuče i da naša tela plivaju Savom.

Ovom izjavom zapušio je usta mnogima koji misle da su moralne gromade jer ne glasaju za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.

A sa druge strane, podržavaju osobe koje ne zaslužuju ni da im se pomene ime u javnom prostoru i koji su davali gnusne izjave i svakom prilikom pljuvali po srpskom narodu i državi.

(24sedam)