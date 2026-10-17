Čukarički prekinuo crnu seriju i ubedljivo savladao Zemun
Dominacija "brđana" u 12. rundi šampionata Srbije.
Čukarički je pobedom nad Zemunom od 3:0 prekinuo niz od šest prvenstvenih utakmica bez trijumfa i stigao do prvog slavlja još od 23. avgusta, u duelu 12. kola Superlige Srbije.
Zemunci su tako nastavili da čekaju na prvi trijumf u prvenstvu. Posle 12 odigranih kola imaju tri remija i čak devet poraza, pa ostaju jedini tim u ligi bez pobede.
Gosti su sebi dodatno otežali posao već na početku utakmice, kada su nesporazum defanzivca Ostojića i golmana Kneževića platili autogolom.
Domaći su potom uvećali prednost na atraktivan način. Estonac Karel Mustma snažno je šutirao i poslao loptu pod prečku, ostavivši golmana Zemuna bez mogućnosti da zaustavi udarac.
Čukarički je u nastavku kontrolisao dešavanja na terenu, a konačan rezultat postavio je Miladinović.
Lazar Marković prethodno nije uspeo da iskoristi svoju priliku, ali je Miladinović reagovao na odbijenu loptu i smestio je u mrežu za 3:0.
Trijumf za "brđane" došao je posle perioda loših rezultata koji je doveo i do smene trenera Marka Jakšića, dok Zemun nastavlja sezonu bez pobede i sa sve težim položajem na tabeli pošto su zakucani za dno.
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