MALI UĆUTKAO SVE NA NOVOJ S: Društvo oko mene i država žive bolje
KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali gostuje u debati na Novoj S.
- 1034 evra prosečna zarada. Kako živim sad u odnosu nego na 2012. godinu? Ne samo da je plata veća... Šta ste me pitali? Pokušavam da odgovorim, ali ne mogu. Ja živim bolje, kao i ostali. Taj kurs u realnoj vrednosti čuva moju platu, penziju. Budžet Republike Srbije pune i građani i privreda. Poslodavci, zaposleni, građani. Plata mi je 160.000 dinara, u evrima oko 1400. Danas živim bolje, jer društvo oko mene i država žive bolje. 2012. godine je svaki četvrti bio bez posla. 7,2 posto nezaposlenostu Srbiji - kaže Mali.
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