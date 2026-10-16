Ekonomija

MALI UĆUTKAO SVE NA NOVOJ S: Društvo oko mene i država žive bolje

Novosti online

16. 10. 2026. u 20:41

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KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali gostuje u debati na Novoj S.

МАЛИ УЋУТКАО СВЕ НА НОВОЈ С: Друштво око мене и држава живе боље

Foto: printskrin N1

- 1034 evra prosečna zarada. Kako živim sad u odnosu nego na 2012. godinu? Ne samo da je plata veća... Šta ste me pitali? Pokušavam da odgovorim, ali ne mogu. Ja živim bolje, kao i ostali. Taj kurs u realnoj vrednosti čuva moju platu, penziju. Budžet Republike Srbije pune i građani i privreda. Poslodavci, zaposleni, građani. Plata mi je 160.000 dinara, u evrima oko 1400. Danas živim bolje, jer društvo oko mene i država žive bolje. 2012. godine je svaki četvrti bio bez posla. 7,2 posto nezaposlenostu Srbiji - kaže Mali.

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