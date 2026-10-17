Ekonomija

INFLACIJA U CRNOJ GORI: Gorivo poskupelo 32,3 odsto, inflacija najviša za dve i po godine

V.N.

17. 10. 2026. u 09:08

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CENE goriva u Crnoj Gori u septembru su bile 32,3 odsto više nego godinu ranije, prevoz je poskupeo 18,5 odsto, a održavanje i popravke stambenih objekata 12,9 odsto, dok su cene u restoranima i kafićima porasle 6,9 odsto.

ИНФЛАЦИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ: Гориво поскупело 32,3 одсто, инфлација највиша за две и по године

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Godišnja inflacija dostigla je 5,2 odsto, što je najviši nivo od aprila 2024. godine, pokazali su podaci Uprave za statistiku Monstat, prenose danas podgoričke "Vijesti".

Rast cena goriva i prevoza doprineo je ukupnoj godišnjoj inflaciji sa 2,17 procentnih poena, što čini oko 40 odsto ukupne stope. Na poskupljenje goriva uticala su kretanja na međunarodnim berzama, ali i odluka Vlade da akcize na gorivo smanji samo delimično. Cene hrane porasle su za 2,6 odsto, ali su pojedine grupe poskupele više od proseka: povrće za 5,7 odsto, meso i mesne prerađevine za 4,7 odsto, a žitarice i proizvodi od žitarica za 3,8 odsto.

Hrana čini 33,5 odsto potrošačke korpe koja se koristi za obračun inflacije, pa je njen rast cena ukupnoj stopi doprineo sa 0,85 procentnih poena. Duvanski proizvodi poskupeli su 15 odsto za godinu dana, nakon što je Vlada dva puta povećavala akcize, u januaru i julu. Cena paklice cigareta povećana je ukupno za 40 do 70 centi, a poskupljenje duvana doprinelo je godišnjoj inflaciji sa 0,43 procentna poena. Usluge u restoranima i kafićima poskupele su 6,9 odsto, a smeštaj u hotelima i registrovanim privatnim objektima 6,2 odsto.

Cene telefonskih, internet i medijskih usluga porasle su 5,7 odsto, odeće i obuće 4,1 odsto, frizerskih i kozmetičkih usluga 7,2 odsto, a usluga popravke i održavanja vozila 8,8 odsto. Među ostalim poskupljenjima, cene velikih popravki i održavanja stambenih objekata porasle su 12,9 odsto. Pojeftinjenje je zabeleženo kod šest grupa proizvoda i usluga. Odvođenje otpadnih voda bilo je jeftinije za 13,1 odsto, snabdevanje vodom za 11,2 odsto, voće za 6,5 odsto, a šećer, slatkiši i deserti za 3,7 odsto. Cene motornih vozila smanjene su za 0,5 odsto, a velikih električnih i drugih kuhinjskih aparata za 0,6 odsto.

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