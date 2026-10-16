SKAČU CENE NAFTE: Brent premašila 103 dolara po barelu zbog rasta tenzija na Bliskom istoku

CENA međunerodno referentne nafte Brent porasla je danas iznad 103 dolara po barelu, krećući se ka nedeljnom rastu.

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Do toga je došlo nakon što su eskalacija tenzija na Bliskom istoku i poremećaji u snabdevanju nadjačali očekivanja da će oslobađanje nafte iz hitnih rezervi ublažiti pritisak na tržištu, preneo je Trejding ekonomiks.

Američka sirova nafta WTI zadržala se na oko 98 dolara po barelu, što predstavlja rast veći od šest odsto od početka nedelje.

Zabrinutost zbog ponovnog uspostavljanja nesmetanog transporta nafte kroz Persijski zaliv dodatno je pojačana nakon što je američka Centralna komanda potvrdila da je kontejnerski brod GFS Pride, koji plovi pod zastavom Singapura, potonuo dok je bio tegljen ka obali, nakon što ga je pogodio iranski projektil u Ormuskom moreuzu.

Ipak, više od 40 plovila prošlo je kroz ovaj strateški važan moreuz tokom prethodna 24 sata, što ukazuje na to da je pomorski saobraćaj delimično nastavljen.

U međuvremenu, članice Međunarodne agencije za energetiku (IEA) obećale su da će na tržište plasirati preostalih 100 miliona barela nafte iz vanredne intervencije pokrenute u martu, nakon pritiska američkih zvaničnika.

Odvojeno, mediji su izvestili da Vašington razmatra ublažavanje sankcija za određene brodove koji prevoze naftu iz Irana, Rusije ili Venecuele.

Kretanje cena nafte i dalje je pod snažnim uticajem bezbednosne situacije na Bliskom istoku, kao i neizvesnosti u vezi sa obimom isporuka kroz Ormuski moreuz, jednu od ključnih svetskih ruta za transport energenata.

Tanjug

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