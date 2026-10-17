VLADA PRODUŽILA SMANJENJE AKCIZA NA GORIVO: Cene benzina i dizela ostaju nepromenjene

VLADA Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na naftne derivate za 25 odsto do 25. oktobra, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Foto: AP Photo/Kin Cheung

Prethodna odluka važila je do nedelje, 18. oktobra.

Prema novoj odluci, akciza na olovni benzin iznosiće 57,41 dinar po litru, na bezolovni benzin 54 dinara, a na gasna ulja 55,53 dinara po litru.

Istovremeno, maksimalne maloprodajne cene goriva ostaće nepromenjene i narednih sedam dana, pa će litar dizela koštati 236 dinara, a benzina BMB 95 – 207 dinara.

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je država spremna da interveniše na tržištu korišćenjem rezervi dizela i benzina, kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje.

- Cene se nisu menjale od 18. septembra iako su na tržištu samo rasle u proteklom periodu. Imamo dovoljno rezervi da reagujemo, trenutno 517.000 tona dizela i oko 104.000 tona benzina, tako da građanima neće ničega faliti- rekla je Đedović Handanović za RTS.

(RT Balkan)