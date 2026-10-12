ČEMU PROTIVLJENJE AMERIČKO-RUSKOJ SARADNJI? Dmitrijev sve objasnio
PROTIVNICI američko-ruske saradnje u ekonomiji i energetici protive se tome jer razumeju njene koristi za svet.
To je izjavio šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev.
„Protivnici ekonomske i energetske saradnje između Sjedinjenih Država i Rusije se tako odlučno protive tome upravo zato što razumeju ogromne koristi koje ona donosi svetu i cilju mira“, napisao je na Iksu.
(alo.rs)
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