NOVČANA PODRŠKA ZA 20.000 GRAĐANA: Novi javni poziv za gradove i opštine u narednih nekoliko nedelja

PREMA najavi Ministarstva, novi javni poziv za gradove i opštine očekuje se u narednih nekoliko nedelja. Nakon toga, lokalne samouprave trebalo bi da u roku od 60 dana objave javne pozive za građane.

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Ministarstvo rudarstva i energetike povodom subvencije za energetsku sanaciju raspisaće novi javni poziv za gradove i opštine u narednih nekoliko nedelja, nakon čega bi lokalne samouprave trebalo da objave konkurse za građane u roku od 60 dana.

Podrška za još 20.000 domaćinstava

Do kraja 2027. godine subvencije za energetsku sanaciju trebalo bi da dobije još 20.000 domaćinstava u Srbiji, prema najavi Ministarstva.

Subvencije su namenjene unapređenju energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća, a mogu da se koriste za zamenu stolarije, postavljanje termoizolacije, unapređenje sistema grejanja i ugradnju solarnih panela.

Uručeni ugovori od 50 do 90 odsto investicije

Na teritoriji opštine Vračar nedavno su uručeni ugovori građanima koji su ostvarili pravo na subvencije za unapređenje energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća, u okviru programa koji Ministarstvo sprovodi sa lokalnim samoupravama.

Za javni poziv iz 2025. godine Ministarstvo i Gradska opština Vračar opredelili su ukupno 9,5 miliona dinara. Subvencije je dobilo 75 građana, u iznosu do 50 odsto vrednosti radova, odnosno do 65 odsto za pakete mera. Tri socijalno ranjiva domaćinstva ostvarila su pravo na podršku do 90 odsto vrednosti investicije.

Za koje radove građani će moći da dobiju novac?

Subvencije se, u zavisnosti od uslova konkursa, mogu koristiti za:

- zamenu dotrajale stolarije,

- postavljanje izolacije,

- unapređenje sistema grejanja

- ugradnju solarnih panela

Prema podacima koje je iznelo Ministarstvo, termoizolacija fasade može da smanji potrošnju energije za oko 30 odsto, izolacija krova za oko 25 odsto, a zamena stare stolarije za oko 20 odsto.

Najveće uštede postižu se kombinovanjem više mera, zbog čega su subvencije za njihove pakete veće.

Kada se očekuju novi konkursi?

Prema najavi Ministarstva, novi javni poziv za gradove i opštine očekuje se u narednih nekoliko nedelja. Nakon toga, lokalne samouprave trebalo bi da u roku od 60 dana objave javne pozive za građane.

Program „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa Svetskom bankom i jedinicama lokalne samouprave.

(Alo)