RUSKI OBAVEŠTAJCI OTKRILI PLAN BRISELA: Na meti ruska nuklearna energija u Mađarskoj

BRISEL je pokrenuo kampanju klevete protiv "Rosatoma", saopštila je ruska Spoljna obaveštajna služba.

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

- Prema informacijama koje je dobila SVR, glavni 'naručilac' prljave kampanje pokrenute u Evropi protiv 'Rosatoma' i izgradnje nuklearne elektrane 'Pakš II' u Mađarskoj uz njegovo učešće, rukovodstvo Evropske komisije. Predsednica Komisije Ursula fon der Lajen je otvoreno postavila zadatak svojim saradnicima da nateraju vladu Petera Mađara da odustane od saradnje sa Rusijom u mirnodopskom korišćenju nuklearne energije -navodi se u saopštenju.

Za "glasnogovornika" informacione kampanje izabran je časopis "Politiko Evropa", kojim upravlja Brisel, dodaje se.

- Za glavnog provokatora određen je pseudo-novinar Ben Makuč, koji se ranije specijalizovao za širenje 'političkih porudžbina' o Rusiji, a sada je postao 'energetski stručnjak'. Evropske birokrate su otvoreno priznale da nisu u mogućnosti evropskih proizvođača da se pošteno takmiče sa 'Rosatomom' na tržištu nuklearne energije. To znači da će svaka druga opcija za izgradnju 'Pakš II' u Mađarskoj biti manje efikasna i manje bezbedna - ističu ruski obaveštajci.

Kako ističu, Ursula se nada da će njena aktivna uloga u proterivanju "Rosatoma" iz Mađarske i zameni ruske kompanije zapadnom biti "pravedno ocenjena".

- Šefica Evropske komisije već ima veliko iskustvo u sebičnom lobiranju za interese velikih korporacija i zaključivanju sumnjivih ugovora vrednih više milijardi dolara - navode u saopštenju.

U službi podsećaju da je najupečatljiviji primer bio ugovor sa američkom kompanijom "Fajzer" za isporuku vakcine protiv virusa korona.

- Globalistička sekta koja upravlja Evropskom unijom, naravno, ne uzima u obzir mišljenja i interese Mađara. Mađarske vlasti će morati da naprave težak izbor: da podlegnu informacionoj buci koju podiže Brisel i da liše zemlju pouzdanog izvora proizvodnje električne energije sposobnog da osigura nacionalnu energetsku bezbednost decenijama koje dolaze, ili da pokažu integritet i brane interese svojih građana - zaključila je SVR.

(RT Balkan)