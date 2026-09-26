"PENZIJA ZA RANI POČETAK" Država deci od šeste godine uplaćuje novac za penziju

NEMAČKI ministar finansija Lars Klingbajl predstavio je u Bundestagu nacrt zakona o "penziji za rani početak" (Frühstartrente), prema kojem će država izdvajati po 10 evra mesečno za svako dete uzrasta od šest do 18 godina.

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Cilj je da se uspostavi početni kapital za starosnu penziju i obezbedi pravednija finansijska budućnost za sve mlade, nezavisno od imovinskog stanja njihovih roditelja, objavio je dnevnik Tagesschau.

Prema proceni Vlade Nemačke, primenom efekta složene kamate, samo od državnih uplata do odlaska u penziju sa 65 godina na računu bi moglo da se prikupi 53.000 evra (103.000 KM).

Ukoliko bi roditelji ili baka i deka uplaćivali dodatnih 20 evra (39 KM) mesečno, taj iznos bi mogao da dostigne 160.000 evra (313.000 KM). Ova mera bi nemačke savezne vlasti koštala 198 miliona evra (387 miliona KM) u 2027. godini, dok se do 2030. godine očekuje rast troškova na 411 miliona evra (803 miliona KM).

Državna podrška počela bi retroaktivno od 1. januara 2026. godine za svu decu rođenu 2020. godine i mlađu, dok bi se od 2027. godine svake godine automatski uključivala generacija dece koja navrši šest godina.

Novac bi se ulagao namenski na investicioni račun, na koji punoletna osoba nakon 18. rođendana može da nastavi samostalno da uplaćuje. Prikupljeni kapital sa državnim podsticajima isplaćivao bi se nakon navršene 65. godine života.

Nemačka vlada planira da u drugoj polovini ove godine predstavi strategiju finansijskog obrazovanja kako bi se mladi odmalena učili ulaganju na tržištu kapitala.

Predlog je izazvao oprečne reakcije u nemačkom parlamentu. Blok dve vladajuće demohrišćanske stranke (CDU/CSU) podržao je inicijativu, nazvavši je prekretnicom za razvoj kulture investiranja po uzoru na skandinavske zemlje, dok su desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) i stranka Zelenih uputile oštre kritike.

U AfD-u smatraju da su iznosi nedovoljni i traže 100 evra (195 KM) mesečno od rođenja deteta, ali isključivo za „nemačku decu“ sa prebivalištem u Nemačkoj. S druge strane, Zeleni smatraju da je diskriminatorno to što su deca rođena pre 2020. godine u potpunosti isključena iz ovog modela.

Nakon prve rasprave u Bundestagu, konačan nastavak parlamentarne procedure i usvajanje zakona očekuju se tokom jeseni, kako bi ovaj zakon zvanično stupio na snagu početkom naredne godine, objavio je Tagesschau.

Sličnu meru planira i susedna Austrija, čija vlada od 2027. godine namerava da uvede "Depozit za budućnost" sa jednokratnim podsticajem od 500 evra (977 KM) za svako novorođeno dete, bez obzira na državljanstvo.

Međutim, ovaj austrijski model već se suočava sa kritikama da pogoduje bogatijima koji mogu da uplaćuju dodatna sredstva, dok iz tamošnjeg ministarstva finansija upozoravaju na neizvesno finansiranje i mogućnost odlaganja primene.

(Klix)