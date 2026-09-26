DOVOLJNO GORIVA ZA GRAĐANE I PRIVREDU: Država pušta 5.000 tona dizela iz rezervi

VLADA Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje 5.000 tona dizela iz obaveznih rezervi, kako bi se obezbedilo dovoljno goriva za građane i privredu u periodu kada raste potrošnja, a otežano je i snabdevanje iz inostranstva.

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Predsednik Udruženja poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković objasnio je zašto je došlo do problema sa dopremanjem dizela, kakvu ulogu u svemu ima nizak vodostaj Dunava i šta bi dalje moglo da se dešava sa cenama goriva.

Kako je objasnio Atanacković, cilj države je pre svega da spreči situaciju u kojoj na benzinskim stanicama i za potrebe privrede ne bi bilo dovoljno dizela.

Potrošnja ovog goriva u ovom periodu posebno raste zbog poljoprivrednih radova, dok je istovremeno otežan uvoz koji je ranije omogućavao da se domaće potrebe dopunjuju iz drugih izvora.

Zašto se pušta dizel iz rezervi

Problem nije samo u tome koliko se goriva troši, već i u tome kako ono stiže do Srbije. Prema rečima Atanackovića, kompanije koje posluju na domaćem tržištu ranije su deo derivata dopremale iz svojih centrala, uglavnom Dunavom, ali i sa severa Evrope. Sada je taj način snabdevanja otežan zbog izuzetno niskog vodostaja.

- Država pokušava da spreči situaciju u kojoj dizela ne bi bilo dovoljno na benzinskim stanicama i uopšte za privredu. U ovom periodu raste potrošnja, jer je dizel potreban za poljoprivredne radove.

Imamo veliki problem zato što su se kompanije koje posluju na našem tržištu snabdevale derivatima tako što su ih dovozili iz svojih centrala, uglavnom Dunavom ili iz pravca Crnog mora.

Međutim, oni sad to ne mogu da urade, jer je vodostaj Dunava tako nizak da barže ne mogu natovarene da plove Dunavom. Tako da se sad sve svelo na to da se taj dizel proizvodi od sirove nafte u rafineriji u Pančevu, ali ona sama nije u stanju da preradi dovoljno sirove nafte. I ovo je sad jedna injekcija koja je pomoć tržištu da ima dovoljno derivata - istakao je Atanacković.

Dunav nizak, uvoz otežan

Poseban problem predstavlja činjenica da se gorivo više ne može jednostavno dopremati istim putevima kao ranije. Atanacković je ukazao da bi alternativni pravci bili znatno komplikovaniji i skuplji, posebno ako bi se gorivo moralo dopremati iz udaljenijih izvora.

- Na drugi način je vrlo teško ili jako skupo i gotovo nemoguće dopuniti te kapacitete time što bi se to sad dovozilo iz tih centrala ili iz Grčke, Bugarske ili sa Crnog mora. Računali smo da ukoliko dođe do krize, MOL bi svojom rafinerijom, koja je duplo veća od pančevačke i koja se nalazi u blizini Budimpešte, mogla da snabdeva naše tržište, ali smo računali na Dunav. Međutim, ako Dunav nije plovan, onda je to zaista veliki problem. Tako da se nadamo da će NIS dobiti produžetak licence, da može i dalje da proizvodi, da radi - dodaje Atanacković.

Šta će biti sa cenom goriva do kraja godine?

Pitanje koje najviše zanima građane jeste da li će ova situacija doneti nova i značajnija poskupljenja goriva. Na pitanje da li se do kraja godine može očekivati veliki skok cena, Atanacković nije dao preciznu prognozu, ali je ukazao na faktore koji bi mogli da utiču na dalji rast.

- Teško je odgovoriti na to pitanje Tako da je tu na to teško odgovoriti. Ali je činjenica je rat značajno uticao i na dopremu sirove nafte iz Perzijskog zaliva. Teško je prognozirati, u velikoj meri to zavisi od Trampa i Iranaca, ali sve u svemu, za sada ne može da se očekuje da će kriza da prođe - istakao je Atanacković.

Problem nije samo u Srbiji

Otežano snabdevanje nije posledica samo domaćih kapaciteta, već i promena u proizvodnji i snabdevanju na drugim tržištima.

Atanacković objašnjava da problem sa snabdevanjem dizelom nije samo domaći, već postoji i na širem evropskom tržištu. Rusija, pored izvoza sirove nafte, ima velike količine prerade u svojim rafinerijama, ali su pojedine rafinerije zbog ratnih dejstava pogođene, pa je u nekim delovima zemlje došlo do manjka goriva. Istovremeno, ni Evropa nema dovoljno sopstvenih kapaciteta za proizvodnju dizela, što dodatno otežava snabdevanje. Sličan problem, kako navodi, postoji i u Srbiji, jer NIS u periodu povećane potrošnje ne može sam da preradi dovoljno sirove nafte da bi obezbedio potrebne količine dizela.

(Alo)