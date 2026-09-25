VELIKI POTENCIJAL I DOBRA ZARADA, ALI: Lekovito bilje u Srbiji i dalje gaji malo proizvođača

GAJENjE lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u Srbiji ima veliki razvojni potencijal, zahvaljujući povoljnim prirodnim uslovima, rastu tražnje i mogućnosti ostvarivanja znatno veće zarade na malim površinama nego kod tradicionalnih ratarskih kultura. Ipak, podaci o poslovanju pokazuju da rast tržišta ne prati nužno i rast profita.

Foto: Bernd Kelichhaus / Alamy / Profimedia

Raznolik reljef, kvalitetno zemljište i kontinentalna klima sa mnogo sunčanih dana pogoduju stvaranju etarskih ulja i aktivnih materija u biljkama. Pojedine vrste, poput lavande i smilja, mogu uspevati i na siromašnim i sušnim zemljištima, dok proizvodnja može biti isplativa i na parcelama manjim od hektara.

Dodatnu priliku predstavlja sve veća potražnja farmaceutske, kozmetičke i prehrambene industrije za prirodnim i organskim sirovinama, prenosi portal Biznis.

Prihodi veći gotovo 50 odsto

Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, u Srbiji su za gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja registrovana 94 preduzetnika i firme, ali prihode iskazuje samo manji deo njih.

Ukupni prihodi sektora od 2023. povećani su za gotovo 50 odsto, što ukazuje na rast proizvodnje i prodaje. Istovremeno, gotovo istim tempom rasli su rashodi zbog skupljih sirovina, goriva i rada, pa veći obim poslovanja nije doneo proporcionalno veću zaradu.

Sektor je iz neto gubitka od gotovo četiri miliona dinara u 2023. prešao u dobit od 7,5 miliona dinara godinu kasnije, ali je u 2025. profit pao na svega 1,5 miliona dinara.

Podaci pokazuju i veliku razliku među proizvođačima: 12 firmi poslovalo je sa ukupnom dobiti od 13,3 miliona dinara, dok je 14 firmi zabeležilo gotovo 11,8 miliona dinara gubitka.

Tri firme drže više od četiri petine tržišta

Delatnost je veoma koncentrisana. Live Natural, SPZ Natura Balcanica i Big hunter ostvaruju više od četiri petine ukupnih prihoda sektora.

Najveći rast u poslednje tri godine ostvarila je SPZ Natura Balcanica, čiji su prihodi povećani sa 35 na 117 miliona dinara. Big hunter je sa oko 50 miliona dinara prihoda u 2024. stigao do 70 miliona u 2025, uz dobit od gotovo pet miliona dinara.

Lideri beleže i veoma visoke prihode po zvanično zaposlenom – SPZ Natura Balcanica gotovo 40 miliona, Live Natural 21 milion, a Big hunter 17 miliona dinara.

Otkup ključan za male proizvođače

Zvanično je u ovoj delatnosti zaposleno svega 27 ljudi, ali je broj sezonski angažovanih na berbi, sakupljanju i sušenju bilja znatno veći.

Za male i nove proizvođače jedan od najvećih rizika ostaje plasman robe, jer bez unapred ugovorenog otkupa teško mogu da pokriju ulaganja u zasade, opremu i preradu. Problem predstavljaju i nedostatak radne snage, promenljive tržišne cene i potreba za stručnim znanjem o pravom trenutku berbe i sušenja.

Nosioci proizvodnje uglavnom se nalaze van velikih gradskih centara, posebno na području Niša, Aleksinca, Mačve i Raške. Prosečna bruto zarada u ovoj delatnosti porasla je sa oko 80.250 dinara u 2023. na 110.400 dinara u 2025. godini.

(agronews.rs)