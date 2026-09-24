Ronaldo i Bejl otkrili šta zaista misle jedan o drugom: Pred duel Portugala i Velsa isplivala istina
Priče o velikom rivalstvu Kristijana Ronalda i Gereta Bejla godinama su bile deo fudbalskih narativa o Real Madridu, a sada uoči susreta Portugalije i Velsa isplivali su neki detalji njihovog odnosa
Obojica su u više navrata javno demantovala da je između njih postojao problem.
Ronaldo će uveče predvoditi Portugaliju u prvom meču Lige nacija 2026/27 protiv Velsa na stadionu Žoze Alvalade. Bejl se, sa druge strane, povukao iz profesionalnog fudbala u januaru 2023. godine kao najbolji strelac i fudbaler sa najviše nastupa u istoriji reprezentacije Velsa.
Dvojica igrača delila su svlačionicu na stadionu "Santjago Bernabeu" od Bejlovog dolaska iz Totenhema 2013. do Ronaldovog odlaska u Juventus 2018. godine. Zajedno sa Karimom Benzemom činili su jedan od najubojitijih napadačkih trilinga svog i svih vremena, osvojivši četiri pehara Lige šampiona.
Uprkos ogromnom uspehu, mediji i navijači godinama su pisali da njih dvojica nisu bili u dobrim odnosima, kako na terenu tako i van njega. Kao jedan od „dokaza“ navodilo se i to što je Ronaldo ponekad delovao nezadovoljno kada bi Bejl postigao gol, dok je i sam Portugalac svojim izjavama doprinosio pričama o distanci između saigrača.
Međutim, Ronaldo je još u Bejlovoj prvoj sezoni u Madridu stao u njegovu odbranu. Velšanin je 2013. stigao iz Totenhema za tada rekordnih 85 miliona funti, a početak u Španiji obeležile su mu povrede i pritisak zbog ogromnog transfera.
- „Mislim da Geret Bejl radi dobro otkako je stigao. Imao je težak period zbog nedostatka priprema i povrede. Bolje je da ga ostave na miru i da mu ne stvaraju pritisak, jer sam 100 odsto siguran da će biti uspešan u klubu. On je fantastičan igrač i sjajan momak koji uvek želi da uči - rekao je Ronaldo na konferenciji za medije 2013. godine.
Bejl je nekoliko godina kasnije uzvratio istom merom.
- Kristijano je neverovatan igrač i zaista sam uživao igrajući sa njim. Očigledno je da mediji pokušavaju da naduvaju probleme koji nikada nisu postojali. Odlično smo se slagali - rekao je 2019. godine.
U intervjuu za „Tajms“ iz 2023. Bejl je ponovo odbacio priče o lošim odnosima sa saigračima u Realu.
- Nikada nisam imao nijedan problem ni sa kim. Ne mislim da sam se ikada sa bilo kim posvađao. Čak i u teškim trenucima, atmosfera u svlačionici bila je dobra - rekao je Velšanin, dodajući da je u Madridu iskreno uživao, osim nekoliko teških trenutaka na terenu.
Njihove sopstvene izjave, dakle, godinama su bile znatno drugačije od priče o velikom rivalstvu koja ih je pratila tokom zajedničkog perioda u Realu.
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