SKANDALOZNA PORUKA BLOKADERA, NA ŠTA ONI ALUDIRAJU?! Ovakvi ljudi da vode državu?! (VIDEO)

Dok se govori o važnim pitanjima za Srbiju, sa profila „FTN se budi“ stigla je poruka koja je izazvala zgražavanje

Foto: Printskrin

Nova objava blokadera sa profila „FTN se budi“ izazvala je zgražavanje zbog dvosmislene poruke kojom pozivaju na podršku listi broj tri.

– Ako imaš 18+, vreme je da probaš trojku. Siguran izbor – napisali su na tom profilu.

Foto: Printskrin

Oni koji bi da odlučuju o budućnosti Srbije i drugima drže lekcije o moralu odlučili su da se biračima predstave ovakvom porukom. Umesto plana, programa i odgovora na pitanja građana, ponudili su dvosmislenu aluziju, računajući, očigledno, da će im prostakluk doneti pažnju.

Dok predsednik Aleksandar Vučić na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govori o interesima Srbije, sa profila blokadera stiže poruka koja najbolje pokazuje čime su odlučili da se bave u kampanji.