Politika

SKANDALOZNA PORUKA BLOKADERA, NA ŠTA ONI ALUDIRAJU?! Ovakvi ljudi da vode državu?! (VIDEO)

24sedam

24. 09. 2026. u 16:27

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Dok se govori o važnim pitanjima za Srbiju, sa profila „FTN se budi“ stigla je poruka koja je izazvala zgražavanje

СКАНДАЛОЗНА ПОРУКА БЛОКАДЕРА, НА ШТА ОНИ АЛУДИРАЈУ?! Овакви људи да воде државу?! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Nova objava blokadera sa profila „FTN se budi“ izazvala je zgražavanje zbog dvosmislene poruke kojom pozivaju na podršku listi broj tri.

– Ako imaš 18+, vreme je da probaš trojku. Siguran izbor – napisali su na tom profilu.

Foto: Printskrin

Oni koji bi da odlučuju o budućnosti Srbije i drugima drže lekcije o moralu odlučili su da se biračima predstave ovakvom porukom. Umesto plana, programa i odgovora na pitanja građana, ponudili su dvosmislenu aluziju, računajući, očigledno, da će im prostakluk doneti pažnju.

Dok predsednik Aleksandar Vučić na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govori o interesima Srbije, sa profila blokadera stiže poruka koja najbolje pokazuje čime su odlučili da se bave u kampanji.

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