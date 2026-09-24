SKANDALOZNA PORUKA BLOKADERA, NA ŠTA ONI ALUDIRAJU?! Ovakvi ljudi da vode državu?! (VIDEO)
Dok se govori o važnim pitanjima za Srbiju, sa profila „FTN se budi“ stigla je poruka koja je izazvala zgražavanje
Nova objava blokadera sa profila „FTN se budi“ izazvala je zgražavanje zbog dvosmislene poruke kojom pozivaju na podršku listi broj tri.
– Ako imaš 18+, vreme je da probaš trojku. Siguran izbor – napisali su na tom profilu.
Oni koji bi da odlučuju o budućnosti Srbije i drugima drže lekcije o moralu odlučili su da se biračima predstave ovakvom porukom. Umesto plana, programa i odgovora na pitanja građana, ponudili su dvosmislenu aluziju, računajući, očigledno, da će im prostakluk doneti pažnju.
Dok predsednik Aleksandar Vučić na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govori o interesima Srbije, sa profila blokadera stiže poruka koja najbolje pokazuje čime su odlučili da se bave u kampanji.
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