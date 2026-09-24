FAJNENŠL TAJMS OTKRIVA: Belgijsko ministarstvo upozorava da SAD više nisu pouzdan saveznik

BELGIJSKO interno je upozorilo da Sjedinjene Države pod Donaldom Trampom više nisu pouzdan saveznik i pozvalo zvaničnike da neguju veze sa njegovim protivnicima kako bi zaštitili interese zemlje, pokazuje dokument u koji je "Fajnenšl tajms" (FT) imao uvid.

Unsplash

Portparol ministarstva spoljnih poslova izjavio je da je ovaj papir bio "interni radni dokument" i da njegov sadržaj "mora da se razlikuje od usaglašene političke strategije".

Prema pisanju Fajnenšl tajmsa, dokument je kreiran oktobra 2025. godine, osam meseci nakon što je vlada premijera Barta de Vevera stupila na vlast.

- Sada je jasno da američki partner više nije saveznik kakav je bio u prošlosti - navodi se u strateškom dokumentu koji je sastavila jedinica ministarstva za Ameriku i Karibe krajem prošle godine.

U dokumentu se pominje da je potrebna "temeljna revizija odnosa između Evropske unije i Belgije sa jedne strane i Sjedinjenih Američkih Država sa druge", dodajući da "dinamika koja trenutno vlada u Sjedinjenim Američkih Država verovatno ugrožava nekoliko vitalnih interesa Belgije i Evropske unije", prenosi Fajnenšl tajms.

Navodi se da "saradnja sa aktuelnom američkom administracijom ostaje neophodna", ali da se dijalog ispod saveznog nivoa mora "značajno ojačati" uključujući kontakte sa republikanskim i demokratskim saveznim državama, kao i sa gradonačelnicima velikih gradova.

Takođe, tu je i preporuka za održavanje razgovora sa demokratskom opozicijom, angažovanje sa Kongresom i "identifikovanje novih generacija dvopartijskih elita koje bi mogle da igraju ulogu u sutrašnjoj Americi".

- Ne bi trebalo da potcenjujemo poštovanje koje predsednik Tramp ima prema kraljevskim porodicama - piše u dokumentu.

Od kada je dokument sastavljen, belgijski kralj Filip otputovao je u SAD kako bi prisustvovao Svetskom prvenstvu u fudbalu u julu, dok je kraljica Matilda ove nedelje pratila nekoliko belgijskih ministara u Njujork na Generalnu skupštinu UN.

Kako navodi Fajnenšl tajms dokument govori o "strategiji i operativnoj implementaciji" kada su u pitanju odnosi sa SAD, kao i o različitim rizicima sa kojima se suočavaju oni zvaničnici koji su u kontaktu sa Trampovom administracijom.

- Naši savezni i regionalni ministri moraće da kalibrišu svoje prisustvo i delovanje uzimajući u obzir mogućnosti i rizike koji su sastavni deo ovih poseta - saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Belgije.