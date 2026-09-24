SI ĐINPING STIGAO U BELU KUĆU: Dočekao ga Tramp (VIDEO)

KINESKI predsednik Si Đinping stigao je u Belu kuću, gde ga je dočekao Donald Tramp. Američki predsednik najavio je da će veštačka inteligencija (AI) biti "velika tema razgovora" koje će tokom dana imati sa predsednikom Kine Si Đinpingom, koji boravi u poseti Vašingtonu.

Foto: AP Photo/Alex Brandon (STF)

"Veliki dan sa predsednikom Kine Sijem. Super inteligencija (SI) će biti velika tema razgovora, ali želim da to ostavim tačno onako kako je sada. To je i stav Kine. Naša zaštitna ograda je Ministarstvo pravde (DOJ) ", napisao je ranije Tramp na društvenoj mreži „Istina“.

Današnji sastanak Sija i Trampa održava se u trenutku kada mnogi pozivaju na međunarodnu regulativu.

Tramp se do sada opirao pozivima na regulativu, a svetskim liderima je na Generalnoj skupštini UN ranije rekao: "Pobednik je onaj ko pobedi AI".

Si je juče doputovao u trodnevnu državnu posetu SAD, tokom koje će posetiti i Belu kuću, gde će se održati svečana večera na kojoj će učestvovati i mnogi predstavnici tehnološkog sektora.

(Sputnjik)