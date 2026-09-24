Svet

SI ĐINPING STIGAO U BELU KUĆU: Dočekao ga Tramp (VIDEO)

В. Н.

24. 09. 2026. u 16:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KINESKI predsednik Si Đinping stigao je u Belu kuću, gde ga je dočekao Donald Tramp. Američki predsednik najavio je da će veštačka inteligencija (AI) biti "velika tema razgovora" koje će tokom dana imati sa predsednikom Kine Si Đinpingom, koji boravi u poseti Vašingtonu.

СИ ЂИНПИНГ СТИГАО У БЕЛУ КУЋУ: Дочекао га Трамп (ВИДЕО)

Foto: AP Photo/Alex Brandon (STF)

"Veliki dan sa predsednikom Kine Sijem. Super inteligencija (SI) će biti velika tema razgovora, ali želim da to ostavim tačno onako kako je sada. To je i stav Kine. Naša zaštitna ograda je Ministarstvo pravde (DOJ) ", napisao je ranije Tramp na društvenoj mreži „Istina“.

Današnji sastanak Sija i Trampa održava se u trenutku kada mnogi pozivaju na međunarodnu regulativu.

Tramp se do sada opirao pozivima na regulativu, a svetskim liderima je na Generalnoj skupštini UN ranije rekao: "Pobednik je onaj ko pobedi AI".

Si je juče doputovao u trodnevnu državnu posetu SAD, tokom koje će posetiti i Belu kuću, gde će se održati svečana večera na kojoj će učestvovati i mnogi predstavnici tehnološkog sektora.

(Sputnjik)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru