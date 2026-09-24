EU NASTAVLJA DA FINANSIRA KIJEV: Odobrena nova isplata, evo koliko novca stiže
SAVET EU odobrio je transfer sledeće tranše finansijske podrške Ukrajini, u iznosu od skoro tri milijarde evra, u okviru programa pomoći Ukrajini navodi se u saopštenju Saveta.
- Ukrajina će uskoro dobiti skoro tri milijarde evra nakon što je Savet odobrio osmu redovnu isplatu u okviru programa EU 'Jukrejn fasiliti - navodi se u saopštenju.
Savet je pojasnio da će skoro 800 miliona evra od ovog iznosa biti isplaćeno po prvi put u okviru dogovorenog zajma EU Ukrajini od 90 milijardi evra. Isplata je odobrena nakon što je Kijev ispunio deset ciljeva postavljenih u planu.
Ukupno, Ukrajina je do sada ispunila 84 od 95 ciljeva koje je trebalo da ispuni, odnosno približno 88 odsto.
Nakon transfera nove tranše, ukupan iznos sredstava koje je Ukrajina primila u okviru ovog programa od sredine 2024. godine premašiće 32 milijarde evra. Program obezbeđuje preko 50 milijardi evra kredita i grantova do kraja 2027. godine.
(RT Balkan)
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