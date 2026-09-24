Ekonomija

RASTE OPTIMIZAM NEMAČKIH KOMPANIJA: Poslovna očekivanja poboljšana, ali problemi ostaju

В. Н.

24. 09. 2026. u 15:34

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OPTIMIZAM nemačkih kompanija je na najvišem nivou za tri godine, odnosno od maja 2023, pokazao je danas objavljeni izveštaj Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) iz Minhena za septembar.

РАСТЕ ОПТИМИЗАМ НЕМАЧКИХ КОМПАНИЈА: Пословна очекивања побољшана, али проблеми остају

Foto: ordnas, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

Vrednost indeksa koji meri poslovni sentiment porasla je sa avgustovskih 88,8 poena na 89,9 poena.

Kompanije su pozitivnije ocenile trenutnu poslovnu situaciju, dok su poboljšana i njihova očekivanja za naredni period.

Indeks koji meri aktuelnu poslovnu situaciju porastao je sa avgustovskih 88,5 na 89,5 poena, a indeks koji preti očekivanja sa 89 na 90,4 poena.

U prerađivačkoj industriji indeks je ponovo porastao, pre svega zbog značajnog poboljšanja očekivanja, naročito u sektoru elektroopreme.

Istovremeno, kompanije su nešto lošije ocenile trenutnu situaciju i i dalje su nezadovoljne nivoom svojih narudžbina, a automobilska industrija i dalje se suočava sa teškim uslovima poslovanja.

U sektoru usluga poslovna klima ponovo je postala pozitivna, a kompanije su bile posebno zadovoljne trenutnom poslovnom situacijom, dok su naviše revidirale i očekivanja.

Indikator je porastao i u trgovini, gde su firme pozitivnije ocenile trenutnu situaciju, a poboljšala su se i očekivanja.

U građevinarstvu indeks je ostao uglavnom nepromenjen.

Kompanije su nešto pozitivnije ocenile trenutnu situaciju, ali su im očekivanja blago pogoršana, a niskogradnja i dalje beleži bolje rezultate od komercijalne i stambene gradnje.

(Tanjug)

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