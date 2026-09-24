Politika

Šta se to upravo dešava iza zatvorenih vrata u Hrvatskoj?

24sedam

24. 09. 2026. u 16:22

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Od 24. do 28. septembra na Cresu se organizuju skupovi čija je tema, navodno, izgradnja aktivističkih mreža u cilju borbe protiv režima

Шта се то управо дешава иза затворених врата у Хрватској?

Printscreen

Grupa aktivista i blokadera iz Srbije boravi trenutno na ostrvu Cres, na sastancima čiji sadržaj nije poznat javnosti.

Od 24. do 28. septembra na Cresu se organizuju skupovi čija je tema, navodno, izgradnja aktivističkih mreža u cilju borbe protiv režima.

Među učesnicima su predstavnici lokalnih pokreta iz Srbije, ali i gosti iz inostranstva, uključuući aktiviste iz Albanije, Bugarske, Rumunije... pa čak i direktor ovoe organizacije je iz Nepala, gde su protesti prošle godine doveli do nasilne promene vlasti.

Postavlja se pitanje, šta je pravi cilj ovih susreta, baš mesec dana pred izbore u Srbiji i kakav se to scenario sprema?

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