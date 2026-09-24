Košarka

Armani stiže na megdan Partizanu: Poeta svestan atmosfere u Beogradu!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

24. 09. 2026. u 16:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PARTIZAN novu košarkašku sezonu otvara utakmicom protiv Armanija. Pred ovaj meč oglasio se trener "manekena", Pepe Poeta.

Армани стиже на мегдан Партизану: Поета свестан атмосфере у Београду!

FOTO: Pacific Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italijanski stručnjak zna koliko je teško igrati u Beogradu, ali zna šta njegova ekipa treba da uradi ako misli da dođe do pozitivnog ishoda.

- Svesni smo koliki je izazov igrati u Beogradu protiv Partizana, ekipe koja se, zbog svojih karakteristika i uticaja domaćeg terena, može dobiti samo ako joj se onemogući brza igra i razvijanje prepoznatljivog stila. Kontrola lopte, odnosno smanjenje broja izgubljenih poseda, uz uravnotežen napad, omogućiće nam da odigramo što bolju odbranu u tranziciji i nastavimo razvojni put naše nove ekipe, započet još na Superkupu. Žao nam je što Gerison Metjuz nije sa nama. Pored toga što njegovo odsustvo utiče na tim, bilo bi veoma korisno da je odmah, iz prve ruke, osetio atmosferu gostovanja u Evroligi - rekao je Poenta.

Ove ekipe su prošle godine igrali u glavnom gradu Sribije u 2. kolu i tad su crno-beli trijumfovali sa 80:78.

Podsetimo, utakmica prve runde Evrolige za sezonu 2026/27, Partizan - Armani igra se u petak od 20.45 u "Beogradskoj areni". 

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru