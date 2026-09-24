Armani stiže na megdan Partizanu: Poeta svestan atmosfere u Beogradu!
PARTIZAN novu košarkašku sezonu otvara utakmicom protiv Armanija. Pred ovaj meč oglasio se trener "manekena", Pepe Poeta.
Italijanski stručnjak zna koliko je teško igrati u Beogradu, ali zna šta njegova ekipa treba da uradi ako misli da dođe do pozitivnog ishoda.
- Svesni smo koliki je izazov igrati u Beogradu protiv Partizana, ekipe koja se, zbog svojih karakteristika i uticaja domaćeg terena, može dobiti samo ako joj se onemogući brza igra i razvijanje prepoznatljivog stila. Kontrola lopte, odnosno smanjenje broja izgubljenih poseda, uz uravnotežen napad, omogućiće nam da odigramo što bolju odbranu u tranziciji i nastavimo razvojni put naše nove ekipe, započet još na Superkupu. Žao nam je što Gerison Metjuz nije sa nama. Pored toga što njegovo odsustvo utiče na tim, bilo bi veoma korisno da je odmah, iz prve ruke, osetio atmosferu gostovanja u Evroligi - rekao je Poenta.
Ove ekipe su prošle godine igrali u glavnom gradu Sribije u 2. kolu i tad su crno-beli trijumfovali sa 80:78.
Podsetimo, utakmica prve runde Evrolige za sezonu 2026/27, Partizan - Armani igra se u petak od 20.45 u "Beogradskoj areni".
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