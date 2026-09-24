OLAKŠICE ZA UGROŽENA DOMAĆINSTVA U GREJNOJ SEZONI: Penzioneri sa minimalnim penzijama ne moraju da podnose zahtev
VLADA Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni, a penzioneri sa penzijama do i u visini od 31.092,11 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime, status energetski ugroženog kupca će sticati bez prijavljivanja.
Olakšice su proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko - invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime.
Penzioneri sa penzijama do i u visini od 31.092,11 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime će status energetski ugroženog kupca sticati bez prijavljivanja, u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave.
Na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca, penzioneri sa najnižim penzijama ostvarivaće popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju od oktobra 2026. godine do marta 2027. godine.
Pravo na iste olakšice, po prethodno podnetom zahtevu u svojoj lokalnoj samoupravi uz dostavljanje poslednjeg računa za električnu energiju, imaće i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa propisima kojima se uređuje boračko- invalidska zaštita, a po ostvarivanju statusa energetski ugroženog kupca.
Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.
Procenjuje se da će, sa ovom olakšicom, penzioneri sa minimalnim penzijama i korisnici prava iz boračko-invalidske zaštite moći da umanje svoje račune za oko 1.500 dinara mesečno tokom grejne sezone.
Takođe, energetski ugroženi kupci će ostvarivati pravo na umanjenje računa za električnu energiju i prirodni gas bez obzira na ostvarenu mesečnu potrošnju tokom ove grejne sezone.
Energetski ugroženi kupci u zavisnosti od broja članova domaćinstva mogu ostvariti umanjenje računa za određene količine električne energije tokom cele godine, prirodnog gasa tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i umanjenje računa za toplotnu energiju, u iznosu od 40 do 60 posto računa za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.
Građani koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, prijavljuju se, kao i do sada, predajom zahteva u svojoj lokalnoj samoupravi, na kojem se izjašnjavaju da li će ostvariti umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje.
Zahtevi se rešavaju su u roku od mesec dana, a mogu se podnositi tokom čitave godine.
(Tanjug)
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