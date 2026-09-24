TEMPERATURA PRANJA MENJA RAČUN: Nećete verovati koliko struje troši pranje veša na 60 stepeni

MALA promena u načinu korišćenja mašine za pranje veša može imati primetan uticaj na potrošnju električne energije, posebno kada je u pitanju temperatura pranja.

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Stručnjaci upozoravaju da zagrevanje vode čini značajan deo vaše potrošnje, tako da vam snižavanje temperature može uštedeti novac bez većih promena u vašim svakodnevnim navikama.

Prema rečima stručnjaka iz organizacije Ginetex, smanjenje temperature pranja može uštedeti do 0,06 kilovat-sati po kilogramu veša.

Za domaćinstva koja često koriste mašinu za pranje veša, ovo može napraviti značajnu razliku u vašim računima za struju tokom godine.

Razlika je posebno primetna prilikom pranja odeće na višim temperaturama.

Pranje na 60 stepeni Celzijusa troši oko 50 procenata više električne energije nego pranje na 40 stepeni, dok program na 90 stepeni može potrošiti dvostruko više energije.

Navike koje povećavaju vaš račun

Međutim, temperatura nije jedini faktor koji utiče na potrošnju. Pretpranje, koje se nekada smatralo gotovo obaveznim za jako zaprljan veš, takođe može zahtevati dodatnu energiju. Moderni deterdženti mogu efikasno ukloniti prljavštinu bez ovog dodatnog ciklusa u mnogim slučajevima.

Prema rečima stručnjaka, korišćenje pretpranja može povećati potrošnju energije i do 20 procenata, dok razlika u konačnom rezultatu pranja često nije velika. Izuzetak mogu biti posebno prljavi komadi odeće, na primer oni na kojima se osušio blato.

Dodatni problem je rad poluprazne mašine za pranje veša. Kada u bubnju nema dovoljno veša, potrošnja energije po kilogramu opranog veša može biti veća i do 70 procenata.

Zbog toga se preporučuje sačekati dok ne bude dovoljno veša za pun bubanj, uz poštovanje maksimalnog kapaciteta uređaja. 30 stepeni takođe može biti dovoljno.

Mnogi se pitaju da li pranje na samo 30 stepeni može dovoljno dobro oprati odeću. Moderni deterdženti su razvijeni da rade na nižim temperaturama, pa je takav program sasvim dovoljan za veliki deo svakodnevnog pranja veša. Pored manje potrošnje električne energije, pranje na nižoj temperaturi može pomoći i u očuvanju tkanina i boja.

Nije potrebno koristiti više temperature za svako pranje, već prvenstveno u situacijama kada su potrebne zbog vrste veša ili higijenskih razloga.

Temperature iznad 60 stepeni mogu biti korisne, na primer, prilikom pranja peškira, posteljine ili dečje odeće kada je potrebno temeljnije pranje. Za normalnu odeću, često je dovoljna niža temperatura.

Eko program može dodatno smanjiti potrošnju

Trajanje programa takođe utiče na potrošnju. Kratak ciklus u kombinaciji sa niskom temperaturom može smanjiti potrošnju energije, ali nije svaki brzi program automatski i najekonomičniji.

Neki takvi programi brže i intenzivnije zagrevaju vodu, što može prouzrokovati da troše više energije. Iz tog razloga, eko programi se često ističu kao jedna od opcija za uštedu.

Oni generalno postepenije zagrevaju vodu i efikasnije koriste energiju, iako sam program može trajati duže od normalnog ciklusa, piše Dnevno.

Niže temperature, pun bubanj, izbegavanje nepotrebnog prethodnog pranja i korišćenje odgovarajućih eko programa mogu istovremeno smanjiti potrošnju električne energije i pomoći u očuvanju mašine za pranje veša i odeće.

(BizPortal)