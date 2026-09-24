Italijanovi hvalospevi Vlahoviću: „Najboljeg imam sa sobom – to je Dušan“

Kada ga vratimo u pravo stanje...

Murat Sengul / AFP / Profimedia

Trener Bešiktaša Vinćenco Italijano nema dilemu ko je najbolji napadač sa kojim je radio. Srpskog reprezentativca dobro poznaje još iz zajedničkog perioda u Fiorentini, a sada pokušava da ga u Bešiktašu vrati u formu koja ga je krasila pre nekoliko godina.

- Najboljeg imam sa sobom – to je Dušan, zbog svega što mi je pružio tokom tih šest meseci u Firenci. I to uz svo poštovanje prema ostalima. Nadam se da će nastaviti da se ponaša kao šampion - rekao je Italijano.

Italijano veruje da Vlahović još nije pokazao sve što može i da mu je potrebno vreme da dostigne punu formu. Srpski napadač je već postigao pet golova na četiri prvenstvene utakmice za Bešiktaš.

- Dobili smo 26-godišnjaka koji je i dalje igrač velike vrednosti i koji ima veliku budućnost. Kada ga vratimo u pravo stanje, može ponovo da bude Vlahović od pre nekoliko godina. Pokušavamo da ga dovedemo do pune forme. Dušan još mnogo toga može da pruži evropskom fudbalu, veoma je mlad - istakao je Italijano.

Trener Bešiktaša dobro pamti šta je Vlahović pružao u Fiorentini. U poslednjih šest meseci njihove saradnje srpski napadač postigao je 20 golova na 20 utakmica.

- Tokom tih šest meseci u Firenci bio je neverovatan, 20 utakmica i 20 golova. Uveren sam da smo te godine mogli da uradimo još više da nije otišao. Imao sam Kastra, Jovića, Kabrala, Pjonteka, Dalingu, sve odlične igrače, ali onaj Dušan iz Fiorentine pokazao je nešto drugačije.