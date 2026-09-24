TOLIKA SILA, A NEMAJU KONTROLORE: Srdanović preko televizije pozvao građane da im pomognu na izborima
Ilija Srdanović, prvi na takozvanoj Studentskoj listi, preko televizije je pozvao građane Srbije da se prijave za kontrolore na izborima.
Srdanović je tokom gostovanja na BBBC-ju na srpskom iskoristio priliku da javno uputi poziv građanima da se uključe u kontrolu izbornog procesa.
- Ovom prilikom, ako mogu, da pozovem građane Srbije da se što aktivnije uključe u posmatračku misiju – kontrolora – rekao je Srdanović.
Njegov poziv otvara pitanje koliko ljudi okupljeni oko Studentske liste u ovom trenutku zapravo imaju na raspolaganju za organizaciju kontrole biračkih mesta.
Jer jedno je mesecima govoriti o političkoj snazi i podršci, a sasvim drugo obezbediti dovoljan broj ljudi koji će na dan izbora biti raspoređeni na biračkim mestima širom Srbije.
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