Politika

TOLIKA SILA, A NEMAJU KONTROLORE: Srdanović preko televizije pozvao građane da im pomognu na izborima

24sedam

24. 09. 2026. u 16:25

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Ilija Srdanović, prvi na takozvanoj Studentskoj listi, preko televizije je pozvao građane Srbije da se prijave za kontrolore na izborima.

ТОЛИКА СИЛА, А НЕМАЈУ КОНТРОЛОРЕ: Срдановић преко телевизије позвао грађане да им помогну на изборима

Foto: BBC Printskrin

Srdanović je tokom gostovanja na BBBC-ju na srpskom iskoristio priliku da javno uputi poziv građanima da se uključe u kontrolu izbornog procesa.

- Ovom prilikom, ako mogu, da pozovem građane Srbije da se što aktivnije uključe u posmatračku misiju – kontrolora – rekao je Srdanović.

Njegov poziv otvara pitanje koliko ljudi okupljeni oko Studentske liste u ovom trenutku zapravo imaju na raspolaganju za organizaciju kontrole biračkih mesta.

Jer jedno je mesecima govoriti o političkoj snazi i podršci, a sasvim drugo obezbediti dovoljan broj ljudi koji će na dan izbora biti raspoređeni na biračkim mestima širom Srbije.

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