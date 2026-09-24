Fudbal

Kosta Runjaić dobio veliki pojačenje: Bivši igrač Real Madrid stigao u Udineze

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

24. 09. 2026. u 14:49

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VELIKO pojačanje dobio je za nastavak sezone Udineze.

Коста Руњаић добио велики појачење: Бивши играч Реал Мадрид стигао у Удинезе

FOTO: Andrea Bressanutti / LaPresse / Profimedia

Novi fudbaler kluba iz Udina postao je iskusni 34-godišnji defanzivac David Alaba, saopšteno je ovog četvrtka.

Austrijanac je u tim koji trenira Kosta Runjaić stigao kao slobodan igrač i potpisao je ugovor do kraja sezone.

Alaba je prethodnih pet sezona proveo u Real Madridu. Pre toga je bio član Bajerna od 2010. do 2021. godine, s tim što je jednu sezonu proveo u Hofenhajmu kao pozajmljen igrač. 

Udineze posle pet kola u Seriji A zauzima 13. mesto na tabeli sa četiri boda i ima niz od tri poraza.

Jedinu prvenstvenu pobedu do sad ova ekipa upisala je u drugom kolu kada je kao gost savladala Moncu (2:3).

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