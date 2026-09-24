Kosta Runjaić dobio veliki pojačenje: Bivši igrač Real Madrid stigao u Udineze
VELIKO pojačanje dobio je za nastavak sezone Udineze.
Novi fudbaler kluba iz Udina postao je iskusni 34-godišnji defanzivac David Alaba, saopšteno je ovog četvrtka.
Austrijanac je u tim koji trenira Kosta Runjaić stigao kao slobodan igrač i potpisao je ugovor do kraja sezone.
Alaba je prethodnih pet sezona proveo u Real Madridu. Pre toga je bio član Bajerna od 2010. do 2021. godine, s tim što je jednu sezonu proveo u Hofenhajmu kao pozajmljen igrač.
Udineze posle pet kola u Seriji A zauzima 13. mesto na tabeli sa četiri boda i ima niz od tri poraza.
Jedinu prvenstvenu pobedu do sad ova ekipa upisala je u drugom kolu kada je kao gost savladala Moncu (2:3).
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