Kosta Runjaić dobio veliki pojačenje: Bivši igrač Real Madrid stigao u Udineze

VELIKO pojačanje dobio je za nastavak sezone Udineze.

FOTO: Andrea Bressanutti / LaPresse / Profimedia

Novi fudbaler kluba iz Udina postao je iskusni 34-godišnji defanzivac David Alaba, saopšteno je ovog četvrtka.

Austrijanac je u tim koji trenira Kosta Runjaić stigao kao slobodan igrač i potpisao je ugovor do kraja sezone.

𝐀 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞. ⭐️



David Alaba is a new Udinese Calcio player. 🤍🖤



Experience, leadership and a career at the highest level of world football.



Welcome to Udine, David! pic.twitter.com/SOrA7Jc9Bg — Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 24, 2026

Alaba je prethodnih pet sezona proveo u Real Madridu. Pre toga je bio član Bajerna od 2010. do 2021. godine, s tim što je jednu sezonu proveo u Hofenhajmu kao pozajmljen igrač.

Udineze posle pet kola u Seriji A zauzima 13. mesto na tabeli sa četiri boda i ima niz od tri poraza.

Jedinu prvenstvenu pobedu do sad ova ekipa upisala je u drugom kolu kada je kao gost savladala Moncu (2:3).

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