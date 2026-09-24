ISTE BOJE ISTA VERA! Partizan gostuje bratskom klubu, a povod je poseban

POSLE košarkaškog sledi i fudbalski susret bratskih klubova

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Fudbaleri Partizana odigraće 14. novembra prijateljsku utakmicu protiv bratskog kluba PAOK u Solunu, u okviru obeležavanja velikog jubileja grčkog kluba, 100 godina od osnivanja.

- Na poziv iz Soluna, susret dva tradicionalno bliska kluba biće odigran na stadionu "Tumba" 14. novembra i predstavljaće novo poglavlje u dugoj istoriji prijateljstva beogradskih i solunskih crno-belih - stoji u objavi Partizana.

Dodaje se da posebnu dimenziju odnosu dva kluba daje višedecenijsko prijateljstvo njihovih navijača.

- Zajedničke crno-bele boje, međusobno poštovanje i bliskost pristalica učinili su da utakmice Partizan - PAOK odavno prevaziđu okvir prijateljskih mečeva i dobiju poseban značaj, kako na terenu, tako i na tribinama - ističu iz Partizana.

Partizan i PAOK do sada su dva puta odigrali prijateljske utakmice. Prvi duel odigran je 7. septembra 2008. godine na stadionu "Tumba" u Solunu. Osam godina kasnije, 8. oktobra 2016. godine, Partizan je ugostio PAOK u Beogradu. Pred više od 15.000 gledalaca na stadionu u Humskoj, među kojima je bio i veliki broj pristalica solunskog kluba, još jednom je potvrđena posebna veza dva crno-bela kluba.

- Ta utakmica ostala je upamćena i po važnom trenutku u istoriji Partizana - Saša Ilić tada je odigrao svoju 791. utakmicu u crno-belom dresu i izjednačio dotadašnji rekord legendarnog Momčila Moce Vukotića - podvlače iz Partizana.

Deset godina kasnije, Partizan ponovo odlazi u Solun.

- Ovoga puta povod nosi posebnu težinu. PAOK obeležava vek postojanja, a Partizanu pripada čast da zajedno sa bratskim klubom bude deo proslave velikog jubileja - zaključuju iz Partizana.



