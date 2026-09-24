OPASNA ZABLUDA SA GOTOVINOM: Ako ne budete oprezni - banka blokira račun!

MNOGI građani, u strahu od provera i ispitivanja, dolaze na ideju da veći iznos novca uplate „na rate“, odnosno u manjim delovima tokom dužeg perioda.

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Gotovina je u Nemačkoj i dalje izuzetno popularna – koristi se u svakodnevnoj kupovini, ali i kao tradicionalni poklon za praznike i porodična slavlja. Ipak, onog trenutka kada se veća količina gotovog novca pokuša uplatiti na bankovni račun, situacija se drastično menja.

Mnogi građani, u strahu od provera i ispitivanja, dolaze na ideju da veći iznos novca uplate „na rate“, odnosno u manjim delovima tokom dužeg perioda.

Finansijski stručnjaci i bankari upozoravaju: to je najgora strategija koju možete izabrati jer time automatski izazivate sumnju.

Magična granica od 10.000 evra

Prema nemačkom Zakonu o sprečavanju pranja novca (Geldwäschegesetz – GwG), koji nadzire Savezno telo za finansijski nadzor (BaFin), banke su zakonski obavezne da utvrde poreklo sredstava za svaku gotovinsku uplatu koja prelazi iznos od 10.000 evra.

Cilj ovog propisa je sprečavanje ubacivanja ilegalnog novca u legalne finansijske tokove. Svako ko na šalter donese iznos veći od propisanog limita mora da predoči verodostojnu dokumentaciju:

kupoprodajni ugovor, na primer od prodaje polovnog vozila ili nekretnine,

potvrdu o nasleđivanju ili ugovor o poklonu,

dokaz o ranijem podizanju gotovine sa sopstvenog računa,

ugovore o štednji ili izvode o isplati dobiti.

Zašto "trik" sa uplatama manjih iznosa ne funkcioniše?

Pojedinci koji nemaju spremnu dokumentaciju ili jednostavno žele da izbegnu administrativne neprijatnosti često pribegavaju taktici poznatoj kao strukturiranje (smurfing) – razbijanju iznosa od, na primer, 15.000 evra na tri ili četiri uplate po 3.000 ili 4.000 evra tokom nekoliko nedelja ili meseci.

Iako zakon ne zabranjuje višestruke uplate i formalno ne postavlja rokove, ovakav potez ima suprotan efekat. Banke ne proveravaju račune „ručno“, već koriste specijalizovane softvere i sisteme podržane veštačkom inteligencijom (AI).

Ovi napredni algoritmi neprekidno skeniraju sve transakcije na računima. Čim sistem prepozna obrazac višestrukih neobičnih gotovinskih uplata koje se zadržavaju tik ispod praga za proveru, automatski se aktivira interni bezbednosni alarm. Umesto rutinskog pitanja na šalteru, klijent tada dolazi pod pojačan nadzor odeljenja za usklađenost poslovanja (Compliance), a banka je u sumnjivim okolnostima dužna da podnese prijavu Finansijsko-obaveštajnoj jedinici.

Kako postupiti ako imate ušteđevinu u gotovini?

Polaganje većih iznosa na račun nije zabranjeno niti je samo po sebi prekršaj. Ključno je postupati transparentno i otvoreno:

Ne skrivajte transakcije: Uplatite novac odjednom, bez manipulisanja iznosima i datumima.

Pripremite dokumente unapred: Ako ste godinama štedeli tako što ste podizali gotovinu sa računa, sačuvajte bankovne izvode koji dokazuju ranija podizanja. Ako je reč o svadbenom poklonu ili nasleđu, pribavite odgovarajuće potvrde.

Zatražite potvrde naknadno: U većini slučajeva dokumenti o poreklu novca mogu se naknadno zatražiti od poslodavaca, javnih beležnika ili banaka.

Uvođenjem novih evropskih propisa, koji od 2027. godine donose jedinstvenu gornju granicu za gotovinska plaćanja od 10.000 evra u celoj Evropskoj uniji, nadzor nad gotovinom postaje sve rigorozniji. Zato je uredno čuvanje računa, ugovora i potvrda najbolja zaštita od neprijatnih sumnji i blokade bankovnih računa.

(Feniks magazin)