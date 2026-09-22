Hapšenja i istraga

PO NALOGU VJT BEOGRAD: Priveden osumnjičeni za davanje mita policajcu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 09. 2026. u 22:22

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U NASTAVKU akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd, Upravom za strance, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su azerbejdžanskog državljanina A. T. (1990) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

ПО НАЛОГУ ВЈТ БЕОГРАД: Приведен осумњичени за давање мита полицајцу

VJT Beograd

On se sumnjiči da je ponudio novac policijskom službeniku Uprave za strance PU za grad Beograd, kako bi u okviru svojih službenih ovlašćenja policijski službenik izvršio službenu radnju, koju ne bi smeo da izvrši.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

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