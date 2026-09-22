PO NALOGU VJT BEOGRAD: Priveden osumnjičeni za davanje mita policajcu
U NASTAVKU akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd, Upravom za strance, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su azerbejdžanskog državljanina A. T. (1990) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.
On se sumnjiči da je ponudio novac policijskom službeniku Uprave za strance PU za grad Beograd, kako bi u okviru svojih službenih ovlašćenja policijski službenik izvršio službenu radnju, koju ne bi smeo da izvrši.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
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