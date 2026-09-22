ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA SNS POSETILI ŠTAND OMLADINE GO SNS PANČEVO: Razgovarali sa mladim aktivistima o njihovom radu i angažovanju (FOTO)
ČLANOVI Predsedništva Srpske napredne stranke Petar Petković i Miloš Terzić, uz prisustvo člana Predsedništva Srpske napredne stranke Marka Mladenovića, člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandra Stevanovića i poverenika Gradskog odbora SNS Pančevo Ivana Tešića, obišli su danas štand omladine Gradskog odbora SNS Pančevo.
Tom prilikom razgovarali su sa mladim aktivistima o njihovom radu, angažovanju i aktivnostima koje se sprovode na terenu, ali i o značaju predstojećih izbora.
Posebno je istaknuta važnost jedinstva, odgovornosti i nastavka politike koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sa ciljem očuvanja mira i stabilnosti, nastavka ekonomskog razvoja i realizacije važnih projekata širom Srbije.
Kako je naglašeno, mladi su važan deo Srpske napredne stranke i njihova energija, ideje i posvećenost predstavljaju snagu za budućnost. Razgovor sa aktivistima bio je prilika da se razmene mišljenja, čuju predlozi i dodatno podstakne zajednički rad na terenu.
Gradski odbor SNS Pančevo nastaviće da bude među građanima, da razgovara sa njima i da svojim radom doprinosi politici odgovornosti, rada i kontinuiteta.
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