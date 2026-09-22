MINISTARSTVO OBJAVILO: Poljoprivrednicima isplaćeno 82,5 odsto subvencija ili 84,8 milijardi dinara
POLjOPRIVREDNICIMA u Srbiji u ovoj godini do sada je isplaćeno 84,8 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Kako je navedeno na sajtu resornog ministarstva, prikazano u procentima to čini 82,5 odsto planiranih isplata po osnovu različitih podsticaja.
Po prvi put do sada ove godine sredstva se isplaćuju poljoprivrednicima odmah po prijemu i obradi zahteva, bez čekanja na završetak javnog poziva.
Izmenama pravilnika koje su stupile na snagu krajem februara tekuće godine, uvedena je obaveza da korisnici podsticaja opravdaju dobijena sredstva računima za kupljeni repromaterijal.
Uputstvo za pravdanje isplaćenih sredstava za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji za 2026. dostupno je na portalu ePodsticaji i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, i detaljno objašnjava postupak pravdanja isplaćenih sredstava.
Zahtevi se podnose isključivo elektronski, putem sistema eAgrar, a pravo na podsticaje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa aktivnim statusom u Registru poljoprivrednih gazdinstava.
(AgroFin)
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