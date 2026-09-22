HAOS NA TRŽIŠTU GORIVA: Iran žestoko odgovorio Americi zbog krize i zatvaranja Ormuza

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei kritikovao je danas američke zvaničnike zbog prebacivanja odgovornosti za rast cena goriva na Teheran, tvrdeći da su akcije Vašingtona pokrenule krizu koja je dovela do zatvaranja Ormuskog moreuza i ometanja komercijalne plovidbe.

Foto: Tanjug/AP

On je u objavi na svom nalogu na mreži Iks napisao da američki zvaničnici zaboravljaju da su pokrenuli "agresorski rat" i da su njihove akcije doprinele poremećajima na tržištu energenata.

Iran je početkom marta zatvorio Ormuski moreuz, koji je vitalna ruta za otprilike petinu svetskih pošiljki nafte i gasa.

Zatvaranje je izazvalo poremećaje u globalnim tokovima energije.

(Tanjug)