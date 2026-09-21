Ekonomija

NAJVEĆI SKOK KRIPTOVALUTA OD JANUARA: Evo koliko je porastao bitkoin (BTC), a koliko itirijum (ETH)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 09. 2026. u 15:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.30 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 5,89 odsto na 74.323,62 evra, što je najviši nivo od kraja januara.

НАЈВЕЋИ СКОК КРИПТОВАЛУТА ОД ЈАНУАРА: Ево колико је порастао биткоин (БТЦ), а колико итиријум (ЕТХ)

FOTO: Depositphotos/Shy_Studio

Bitkoin je u poslednja tri meseca skočio za skoro 35 odsto, a samo u poslednjih pet dana za više od sedam odsto, prenosi CNBC.

Investicioni direktor kompanije Bitvajz (Bitwise) Met Hugan ocenjuje da je period "kripto zime" završen i najavljuje najduži i najsnažniji period rasta u istoriji kriptovaluta.

Kao razlog navodi poboljšanje fundamentalnih pokazatelja tržišta kriptovaluta, uključujući veći broj transakcija preko blokčejna i veće učešće velikih finansijskih kompanija.

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je danas za 6,02 odsto na 2.385,16 evra, a bajnens koina (BNB) za 5,08 odsto na 688,24 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 8,07 odsto na 101,94 evra, a avalanš (AVAX) za 7,67 odsto na 6,35 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, porasla je 3,28 odsto na 1,24 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute PHA, MUBARAK i KMNO.

Tanjug

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MNOGI NE ZNAJU: Šta policajac zapravo vidi o vama na ekranu kada vam skenira pasoš
Društvo

0 0

MNOGI NE ZNAJU: Šta policajac zapravo vidi o vama na ekranu kada vam skenira pasoš

ZA VEĆINU građana kontrola pasoša na granici traje tek nekoliko trenutaka. Policijski službenik očita dokument, proveri podatke na računaru i potom putniku dopušta nastavak putovanja. Međutim, postupak koji naizgled izgleda kao jednostavna administrativna provera zapravo uključuje niz bezbednosnih provera i upoređivanje podataka sa različitim nacionalnim i međunarodnim evidencijama. Čim policajac položi pasoš na elektronski čitač, sistem preuzima informacije iz njene mašinski čitljive zone.

21. 09. 2026. u 14:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova