NAJVEĆI SKOK KRIPTOVALUTA OD JANUARA: Evo koliko je porastao bitkoin (BTC), a koliko itirijum (ETH)

VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.30 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 5,89 odsto na 74.323,62 evra, što je najviši nivo od kraja januara.

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Bitkoin je u poslednja tri meseca skočio za skoro 35 odsto, a samo u poslednjih pet dana za više od sedam odsto, prenosi CNBC.

Investicioni direktor kompanije Bitvajz (Bitwise) Met Hugan ocenjuje da je period "kripto zime" završen i najavljuje najduži i najsnažniji period rasta u istoriji kriptovaluta.

Kao razlog navodi poboljšanje fundamentalnih pokazatelja tržišta kriptovaluta, uključujući veći broj transakcija preko blokčejna i veće učešće velikih finansijskih kompanija.

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je danas za 6,02 odsto na 2.385,16 evra, a bajnens koina (BNB) za 5,08 odsto na 688,24 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 8,07 odsto na 101,94 evra, a avalanš (AVAX) za 7,67 odsto na 6,35 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, porasla je 3,28 odsto na 1,24 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute PHA, MUBARAK i KMNO.

Tanjug

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