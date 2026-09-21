Ekonomija

LULA PORUČIO: Brazil neće uvoditi recipročne mere protiv SAD dok traju pregovori

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 09. 2026. u 22:45

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VLADA Brazila ne namerava da primeni svoj zakon o reciprocitetu protiv Sjedinjenih Američkih Država zbog carina koje je uveo Vašington sve dok pregovori traju, izjavio je danas brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva.

ЛУЛА ПОРУЧИО: Бразил неће уводити реципрочне мере против САД док трају преговори

Foto: Profimedia/MICHAEL KAPPELER

Lula je u intervjuu za CNN rekao da bi Brazil ipak mogao da uzvrati istom merom ako trgovinski pregovori dožive neuspeh.

-Mislim da su te carine zasnovane na lažima. Dok smo još za pregovaračkim stolom, nema potrebe da primenjujem zakon o reciprocitetu, rekao je on, prenosi Rojters.

Vlada SAD je u julu najavila carine od 25 odsto na određenu brazilsku robu, navodeći kao razlog nepoštene trgovinske prakse, kao i carine od 12,5 procenata na robu iz desetina zemalja, uključujući Brazil, povezane sa navodima o nedovoljnom sprovođenju zabrane prinudnog rada.

Brazil je zatim, u avgustu, pokrenuo postupak koji bi mogao da dovede do recipročnih mera protiv Vašingtona.

Brazilski zvaničnici su te povišene namete ocenili kao neopravdane i proizvoljne.

Tokom avgustovskog razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, Lula je rekao da su pregovori najbolji način za rešavanje spora.

Tanjug

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