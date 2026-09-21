"GRAĐANI NE TREBA DA BRINU" Đedović sa predstavnicima UNKS: Neće biti nestašica goriva, imamo dovoljno zaliha

MINISTARKA rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) i Naftne industrije Srbije o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima i izjavila da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi mininalna količina evro dizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona.

FOTO TANJUG/ Ministarstvo rudarstva i energetike/ Petar Remečki/ bg

"Građani ne treba da brinu, neće biti nestašica goriva, imamo dovoljno zaliha i država je spremna da preduzme mere koje budu neophodne. Očekuje se da u septembru potrošnja bude na nivou oko 200.000 tona dizela, što će moći da se zadovolji najvećim delom iz proizvodnje NIS-a, uz manji deo količina iz uvoza. Pošto očekujemo izuzetno visoku potrošnju u oktobru, na nivou od oko 205.000 tona, a kompanije su prestale da uvoze jer su troškovi nabavke izuzetno visoki, razmatramo da stavimo na tržište mininalnu količinu evro dizela iz državnih rezervi", kazala je ministarka, navedeno je u saopštenju ministarstva.

Ta mera, kako je navela, je potrebna jer Naftna industrija Srbije (NIS) uz rekordnu preradu nafte u ovom trenutku, ipak ne može da pokrije celo tržište u oktobru.

"Ujedno moramo i da držimo zalihe na visokom nivou, jer još imamo neizvesnost u vezi sa sankcijama NIS-a, budući da operativna licenca kompaniji ističe 30. septembra", rekla je ministarka.

Đedović Handanović je rekla da je situacija na tržištu nafte i naftnih derivata u svetu i dalje nestabilna i da veliki izazov trenutno predstavljaju visoke cene sirove nafte, koje su i dalje iznad 100 dolara za barel, dok su cene dizela na kotacijama iznad 1.500 dolara po toni.

"S obzirom na to da je uvoz naftnih derivata u septembru praktično zaustavljen zbog niskog vodostaja Dunava, visokih troškova logistike i cena naftnih derivata, NIS ima rekordan uvoz i preradu sirove nafte, kao i veleprodaju naftnih derivata, da bi zadovoljio potrebe tržišta, ali rekordna je i potrošnja. NIS ne može samo iz svoje prerade da snabde sve potrebe tržišta i u takvim okolnostima, važno je da istovremeno održavamo stabilnost snabdevanja i da vodimo računa o zalihama, koje i u narednom periodu trebalo da ostanu na visokom nivou", navela je ona.

Na sastanku je zaključeno, kako je navedeno, da nema izazova u vezi sa snabdevanjem benzinom i da najveći deo potreba tržišta može da se zadovolji iz domaće rafinerije.

"Rafinerija u Pančevu nastavlja sa visokim nivoom proizvodnje, a dnevni obim prerade je skoro 13.000 tona nafte. Trenutni nivo proizvodnje omogućava NIS-u da obnavlja zalihe goriva koje su tokom leta bile korišćene kroz mehanizam operativnih rezervi za zadovoljenje povećane tražnje", navela je ministarka.



(Tanjug)