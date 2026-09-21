Ekonomija

PROMENE SE NAZIRU U NEMAČKOJ: AfD pregovara s Moskvom o gasu

Novosti online

21. 09. 2026. u 17:09

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PREDSTAVNIK stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u Bundestagu za spoljnu politiku Markus Fronmajer razgovarao je u Rusiji s predsednikom upravnog odbora i njegovim zamenikom Aleksejem Milerom o mogućnosti obnavljanja isporuka gasa.

ПРОМЕНЕ СЕ НАЗИРУ У НЕМАЧКОЈ: АфД преговара с Москвом о гасу

Foto: AP Photo/dpa,Bernd Jutrczenka

To je za "Dojče vele" potvrdila zamenica šefa frakcije u Bundestagu Beatriks fon Štorh.

"Naš portparol za spoljnu politiku Markus Fronmajer bio je u Moskvi i lično je razgovarao sa gospodinom Milerom iz Gasproma. Naravno, zainteresovani smo za obnavljanje trgovine. Potrebna nam je pristupačna energija i najšira moguća ponuda (od dobavljača energije – prim. aut.), tako da verujemo da je u našem interesu da dobijamo i snabdevanje iz Rusije, zbog čega vodimo ove pregovore“, prokomentarisala je Beatriks fon Štorh.

Na pitanje kakav signal Rusiji šalju rezultati izbora u dve istočnonemačke države (Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Zapadna Pomeranija) i glavnom gradu Berlinu, s obzirom na to da je ruski rat protiv Ukrajine igrao važnu ulogu na agendi AfD, Beatriks fon Štorh je odgovorila da se više radi o domaćoj nego o spoljnoj politici koju vodi savezna vlada.

(RTS)

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