PROMENE SE NAZIRU U NEMAČKOJ: AfD pregovara s Moskvom o gasu
PREDSTAVNIK stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u Bundestagu za spoljnu politiku Markus Fronmajer razgovarao je u Rusiji s predsednikom upravnog odbora i njegovim zamenikom Aleksejem Milerom o mogućnosti obnavljanja isporuka gasa.
To je za "Dojče vele" potvrdila zamenica šefa frakcije u Bundestagu Beatriks fon Štorh.
"Naš portparol za spoljnu politiku Markus Fronmajer bio je u Moskvi i lično je razgovarao sa gospodinom Milerom iz Gasproma. Naravno, zainteresovani smo za obnavljanje trgovine. Potrebna nam je pristupačna energija i najšira moguća ponuda (od dobavljača energije – prim. aut.), tako da verujemo da je u našem interesu da dobijamo i snabdevanje iz Rusije, zbog čega vodimo ove pregovore“, prokomentarisala je Beatriks fon Štorh.
Na pitanje kakav signal Rusiji šalju rezultati izbora u dve istočnonemačke države (Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Zapadna Pomeranija) i glavnom gradu Berlinu, s obzirom na to da je ruski rat protiv Ukrajine igrao važnu ulogu na agendi AfD, Beatriks fon Štorh je odgovorila da se više radi o domaćoj nego o spoljnoj politici koju vodi savezna vlada.
(RTS)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
EVROPI PRETI NOVA NESTAŠICA: Evo zašto će Francuzi i Nemci jesti manji pomfrit
20. 09. 2026. u 23:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)