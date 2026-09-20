PRIPREMA SAMITA TRAMPA I SIJA Besent i potpredsednik kineske vlade o AI, carinama i mineralima
AMERIČKI ministar finansija Skot Besent i potpredsednik kineske vlade He Lifeng stigli su danas u Njujork radi sastanka čiji je cilj priprema terena za moguće sporazume o veštačkoj inteligenciji (AI), carinama i kritičnim mineralima pred samit od velikog značaja koji se ove nedelje održava između predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga.
Sastanci u sedištu banke Džej-Pi Morgan Čejs na Menhetnu, na kojima će učestvovati i američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir, počeli su ubrzo nakon Besentovog dolaska, preneo je Rojters.
Pre ulaska na sastanak, Besent je rekao novinarima da očekuje “fokusirane, sveobuhvatne i konstruktivne razgovore” koji bi utrli put predstojećem samitu Tramp-Si u Vašingtonu.
Ključne teme biće trgovinsko primirje između SAD i Kine koje ističe 10. novembra, zatim tokovi kineskih magneta od retkih zemnih metala i kritičnih minerala, za koje američki zvaničnici smatraju da su nedovoljni, kao i potencijalni zaštitni mehanizmi za veštačku inteligenciju nakon izveštaja o bezbednosnim propustima vezanim za modele AI.
Prema mišljenju analitičara, najverovatniji ishod bi bio dogovor Vašingtona i Pekinga o malim koracima kojima bi pokazali da nastavljaju da izbegavaju eskalaciju tenzija u osetljivim trgovinskim odnosima koji imaju velike posledice po globalnu ekonomiju.
Razgovori u kojima učestvuje Besent, a koji se tiču veštačke inteligencije značajni su jer su SAD i Kina dve vodeće sile koje pokreću razvoj naprednih alata veštačke inteligencije i globalno usvajanje te tehnologije.
Retki zemni metali igraju ključnu ulogu u proizvodnji napredne poluprovodničke tehnologije koja pokreće veštačku inteligenciju.
Besent je u petak rekao da očekuje da će razgovori obuhvatiti modele kako sa otvorenim, tako i sa zatvorenim težinskim parametrima.
-Sjedinjene Države ostaju lider u oblasti veštačke inteligencije i otvoreni smo za razgovore o izbegavanju zajedničkih rizika i sprečavanju podele naša dva sistema, izjavio je Besent povodom razgovora sa Kinom.
Besent je pozvao SAD i Kinu da se dogovore o “zaštitnim mehanizmima”
za veštačku inteligenciju, čiji je cilj da se moćni modeli ne nađu u rukama zlonamernih nedržavnih aktera.
Tanjug
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NEMAMO SKIM DA PREGOVARAMO: Tramp razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran
20. 09. 2026. u 18:09
IRAN OSTAO BEZ IJEDNOG BARELA: Američki admiral otkrio šta se dešava u Ormuskom moreuzu
19. 09. 2026. u 16:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)