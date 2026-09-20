Ekonomija

PRIPREMA SAMITA TRAMPA I SIJA Besent i potpredsednik kineske vlade o AI, carinama i mineralima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 09. 2026. u 18:27

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AMERIČKI ministar finansija Skot Besent i potpredsednik kineske vlade He Lifeng stigli su danas u Njujork radi sastanka čiji je cilj priprema terena za moguće sporazume o veštačkoj inteligenciji (AI), carinama i kritičnim mineralima pred samit od velikog značaja koji se ove nedelje održava između predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga.

ПРИПРЕМА САМИТА ТРАМПА И СИЈА Бесент и потпредседник кинеске владе о АИ, царинама и минералима

CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

Sastanci u sedištu banke Džej-Pi Morgan Čejs na Menhetnu, na kojima će učestvovati i američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir, počeli su ubrzo nakon Besentovog dolaska, preneo je Rojters.

Pre ulaska na sastanak, Besent je rekao novinarima da očekuje “fokusirane, sveobuhvatne i konstruktivne razgovore” koji bi utrli put predstojećem samitu Tramp-Si u Vašingtonu.

Ključne teme biće trgovinsko primirje između SAD i Kine koje ističe 10. novembra, zatim tokovi kineskih magneta od retkih zemnih metala i kritičnih minerala, za koje američki zvaničnici smatraju da su nedovoljni, kao i potencijalni zaštitni mehanizmi za veštačku inteligenciju nakon izveštaja o bezbednosnim propustima vezanim za modele AI.

Prema mišljenju analitičara, najverovatniji ishod bi bio dogovor Vašingtona i Pekinga o malim koracima kojima bi pokazali da nastavljaju da izbegavaju eskalaciju tenzija u osetljivim trgovinskim odnosima koji imaju velike posledice po globalnu ekonomiju.

Razgovori u kojima učestvuje Besent, a koji se tiču veštačke inteligencije značajni su jer su SAD i Kina dve vodeće sile koje pokreću razvoj naprednih alata veštačke inteligencije i globalno usvajanje te tehnologije.

Retki zemni metali igraju ključnu ulogu u proizvodnji napredne poluprovodničke tehnologije koja pokreće veštačku inteligenciju.

Besent je u petak rekao da očekuje da će razgovori obuhvatiti modele kako sa otvorenim, tako i sa zatvorenim težinskim parametrima.

-Sjedinjene Države ostaju lider u oblasti veštačke inteligencije i otvoreni smo za razgovore o izbegavanju zajedničkih rizika i sprečavanju podele naša dva sistema, izjavio je Besent povodom razgovora sa Kinom.

Besent je pozvao SAD i Kinu da se dogovore o “zaštitnim mehanizmima”

za veštačku inteligenciju, čiji je cilj da se moćni modeli ne nađu u rukama zlonamernih nedržavnih aktera.

Tanjug

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