Zvezda dobila ozbiljno upozorenje! Jokićev bivši saigrač i doskorašnji miljenik Grobara zapretili crveno-belima!

Litvanski gigant ubedljivo do trijumfa.

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Košarkaši Žalgirisa pobedili su u drugom kolu nacionalnog prvenstva ekipu Neptunasa u gostima rezultatom 93:69.

Tako je litvanski prvak na brutalan način poslao poruku Crvenoj zvezdi i njenim navijačima, pred koje će doći na premijeri Evrolige u četvrtak od 19 časova.

Trener Tomas Masijulis rotirao je svih 12 košarkaša koje je imao na raspolaganju, ali i gledao da što više odmori nosioce igre. Junaci trijumfa bili su nekadašnji saigrač Nikole Jokića iz Denvera, Jonas Valančijunas, kao i doskorašnji miljenik Grobara i košarkaš Partizana, Sterling Braun.

Nema sumnje da će pomenuti tandem predstavljati najveću opasnost i po četu Ibona Navara u Beogradu, jer iskusni centar predstavlja potpunu opasnost pod košem, dok bivši as crno-belih retko promašuje trojke. Jonas Valančijunas je za samo 12 minuta imao 12 poena, sedam skokova i dve asistencije, dok je Sterling Braun upisao 13 poena, šutirajući 4/6 za tri poena.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Van protokola su ostali Deividas Sirvidis, Sejben Li i Akobundu Ehiogu, dok su svi ostali bili na raspolaganju protiv Neptunasa.

Žalgiris je otvorio meč serijom 7:0, ali se Neptunas vratio i preokrenuo rezultat u svoju korist. Njihova radost bila je kratkog daha, jer je litvanski prvak potpuno preuzeo kontrolu na parketu i povećavao vođstvo.

Novom serijom 8:0, igrači Žalgirisa su povećali na +11, ali opet se vratio Neptunas i trojkom Tubutisa smanjio na -6, sa tom razlikom se otišlo na veliku pauzu.

Vratio je tim iz "zelene šume" dvocifrenio vođstvo u trećem kvartalu, podigavši na nedostižnih +10, pa je Masijulis odlučio da vrati Brauna, Valančijunasa i Vilijamsa Gosa na parket, kako ne bi Neptunas ponovo zapretio.

Išlo je vođstvo prvog Zvezdinog rivala u Evroligi i na +15, a do kraja naraslo na ubedljivih 24 razlike.

Osim pomenutog tandema, u timu Žalgirisa istakli su se Blaževič sa 15 poena, Tubelis je dodao 11, a Ulanovas 9 poena. Karsen Edvards dao je 7, Vilijams Gos 6 poena i sedam asistencija. Kod Neptunasa istakli su se Fridrikson sa 17, Girdžijunas sa 11 i Drel sa 10 poena.

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