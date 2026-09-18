VESTI SA TRŽIŠTA: Ovo su najnovije cene energenata

CENE energenata na evropskom i svetskom tržištu danas beleže blage oscilacije, pri čemu se cena sirove nafte tipa Brent kreće oko 103 dolara po barelu, dok je cena evropskog prirodnog gasa stabilna na nivou od oko 77 evra po megavat-satu.

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Na trgovačkoj platformi Investing.com, cena fjučersa nafte Brent iznosila je 103,92 dolara po barelu.

Američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) zabeležila je vrednost od oko 101,04 dolara po barelu.

Na holandskoj berzi gasa TTF, fjučersi prirodnog gasa kretali su se u rasponu oko 77 evra po megavat-satu.

Istovremeno, vodeći evropski berzanski indeksi zabeležili su rast vrednosti, praćeni stabilnijim trgovanjem na globalnim tržištima.

Vodeći evropski berzanski indeksi zabeležili su rast vrednosti - londonski FTSE porastao je za 0,40 odsto, nemački DAX za 0,40 odsto, dok je francuski CAC 40 zabeležio blagi plus od 0,21 odsto. Sa druge strane, ruski indeks MOEX zabeležio je pad od 0,99 odsto.

Na američkim berzama takođe je zabeležen pozitivan trend, gde je indeks Dow Jones porastao za 0,75 odsto, a S&P 500 za 0,80 odsto.

Na azijskim tržištima trgovanje je bilo mešovito - kineski indeks China A50 Futures pao je za 0,32 odsto, dok je akcija kompanije China Unicom na berzi u Hong Kongu zabeležila rast od 1,30 odsto.

Vrednost evra u odnosu na američki dolar na valutnom tržištu iznosi oko 1,15 dolara.

Cena zlata na svetskom tržištu zabeležila je dnevni rast od 0,2 odsto i dostigla nivo od oko 4.346 dolara za trojsku uncu.

Istovremeno, cena pšenice na svetskim berzama kretala se na nivou od oko 725,75 centi za bušel, uz blagi dnevni pad od 0,39 odsto.

(Tanjug)