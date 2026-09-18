Ekonomija

VESTI SA TRŽIŠTA: Ovo su najnovije cene energenata

В. Н.

18. 09. 2026. u 09:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CENE energenata na evropskom i svetskom tržištu danas beleže blage oscilacije, pri čemu se cena sirove nafte tipa Brent kreće oko 103 dolara po barelu, dok je cena evropskog prirodnog gasa stabilna na nivou od oko 77 evra po megavat-satu.

ВЕСТИ СА ТРЖИШТА: Ово су најновије цене енергената

Foto: AI generated

Na trgovačkoj platformi Investing.com, cena fjučersa nafte Brent iznosila je 103,92 dolara po barelu. 

Američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) zabeležila je vrednost od oko 101,04 dolara po barelu.

Na holandskoj berzi gasa TTF, fjučersi prirodnog gasa kretali su se u rasponu oko 77 evra po megavat-satu.

Istovremeno, vodeći evropski berzanski indeksi zabeležili su rast vrednosti, praćeni stabilnijim trgovanjem na globalnim tržištima.

Vodeći evropski berzanski indeksi zabeležili su rast vrednosti - londonski FTSE porastao je za 0,40 odsto, nemački DAX za 0,40 odsto, dok je francuski CAC 40 zabeležio blagi plus od 0,21 odsto. Sa druge strane, ruski indeks MOEX zabeležio je pad od 0,99 odsto.

Na američkim berzama takođe je zabeležen pozitivan trend, gde je indeks Dow Jones porastao za 0,75 odsto, a S&P 500 za 0,80 odsto.

Na azijskim tržištima trgovanje je bilo mešovito - kineski indeks China A50 Futures pao je za 0,32 odsto, dok je akcija kompanije China Unicom na berzi u Hong Kongu zabeležila rast od 1,30 odsto.

Vrednost evra u odnosu na američki dolar na valutnom tržištu iznosi oko 1,15 dolara.

Cena zlata na svetskom tržištu zabeležila je dnevni rast od 0,2 odsto i dostigla nivo od oko 4.346 dolara za trojsku uncu. 

Istovremeno, cena pšenice na svetskim berzama kretala se na nivou od oko 725,75 centi za bušel, uz blagi dnevni pad od 0,39 odsto.

(Tanjug)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Čadež: Energy Net domaće znanje i savremene tehnologije za energetski efikasnije objekte
Preduzetnik

0 0

Čadež: Energy Net domaće znanje i savremene tehnologije za energetski efikasnije objekte

PREDSEDNIK Privredne komore Srbije Marko Čadež posetio je danas kompaniju Energy Net u Novom Sadu, gde je sa menadžmentom razgovarao o razvoju kompanije, savremenim tehnologijama i rešenjima u oblasti klimatizacije, grejanja, hlađenja i ventilacije, kao i modernih rešenja za objekte različitih namena od stanova do poslovnih prostora - komercijalnih i industrijskih.

17. 09. 2026. u 16:23

Politika
Tenis
Fudbal
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...

Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...