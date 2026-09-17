Čadež: Energy Net domaće znanje i savremene tehnologije za energetski efikasnije objekte

PREDSEDNIK Privredne komore Srbije Marko Čadež posetio je danas kompaniju Energy Net u Novom Sadu, gde je sa menadžmentom razgovarao o razvoju kompanije, savremenim tehnologijama i rešenjima u oblasti klimatizacije, grejanja, hlađenja i ventilacije, kao i modernih rešenja za objekte različitih namena od stanova do poslovnih prostora - komercijalnih i industrijskih.

Foto: Anđela Lukić

Tokom posete, Čadež se upoznao sa savremenim HVAC tehnologijama, kao i sa radom inženjerskog tima Energy Neta. Posebna pažnja bila je posvećena integrisanim rešenjima koja kompanija razvija i realizuje od izbora tehnologije i projektovanja, preko inženjeringa, logistike i puštanja sistema u rad, do servisa i dugoročnog održavanja.

Foto: Anđela Lukić

„Energy Net je dobar primer domaće kompanije koja je svoje znanje i iskustvo gradila decenijama, a danas uspešno povezuje domaću ekspertizu sa najsavremenijim tehnologijama i svetskim brendovima. Ono što sam danas video su zaista fenomenalna rešenja, ali i ozbiljan inženjerski kapacitet koji stoji iza njih. Ovakve kompanije pokazuju da domaća privreda može da bude konkurentna, inovativna i spremna da odgovori na sve složenije zahteve tržišta“, rekao je Čadež.

On je istakao da je za razvoj srpske privrede važno da kompanije ne budu samo distributeri tehnologija, već da grade sopstveno znanje, inženjerske kapacitete i partnerske mreže, i da klijentima mogu da ponude kompletno rešenje.

Foto: Anđela Lukić

Energy Net, domaća kompanija sa sedištem u Novom Sadu, posluje od 1991. godine. Za 35 godina rada kompanija je realizovala više od 1.000 projekata i opremila više od pet miliona kvadratnih metara poslovnog prostora - komercijalnih i industrijskih, a njen tim danas čini više od 60 inženjera.

„Veliko nam je zadovoljstvo što smo predsedniku Privredne komore Srbije mogli da predstavimo Energy Net danas – ne samo kroz tehnologije i projekte koje realizujemo, već i kroz znanje i ljude koji stoje iza njih. Za 35 godina oko Energy Neta izgradili smo snažan ekosistem proizvođača, inženjera, projektanata, instalatera i drugih partnera. Naša ambicija je da Energy Net bude platforma koja sve te kapacitete povezuje i omogućava nam da kupcima ponude sve kompleksnija i energetski efikasnija rešenja", izjavio je Aleksandar Jovičić, predsednik i suvlasnik kompanije. Dodaje da je poseta predsednika PKS za njih značajna i kao prilika da razgovaraju o tome kako domaće znanje i kompanije mogu još snažnije da doprinesu razvoju srpske privrede.

Foto: Anđela Lukić

Kompanija sarađuje sa više od 20 tehnoloških brendova, među kojima su GREE, Swegon, Remeha i Robatherm, a njena rešenja primenjuju se u različitim sektorima – od industrije i energetike, preko zdravstva i javnog sektora, do hotelijerstva, poslovnih i komercijalnih objekata i stanogradnje.

Među projektima na kojima je Energy Net učestvovao su objekti kompanija Michelin, Swarovski, ZF, Nidec, Hansgrohe, Fresenius i Cummins, kao i Klinički centar Novi Sad, Vojnomedicinska akademija i COVID bolnice u Batajnici, Novom Sadu i Kruševcu.